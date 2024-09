Carvajal replica a Vinicius: “La Spagna non è razzista”

"Non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che la Spagna non è un paese razzista. Fin da bambino -ha detto Carvajal- sono cresciuto con molte nazionalità nel mio quartiere, a Leganés. La Spagna non è un paese razzista. Voglio solo dire che siamo totalmente contrari a qualsiasi situazione di razzismo negli stadi. So di cosa soffre Vini e lo sosteniamo sia internamente che pubblicamente. Penso che LaLiga stia migliorando e che si stiano elaborando protocolli in modo che l'energia non possa tornare agli eventi sportivi".

Le parole di Vinicius Jr sul razzismo in Spagna

“Spero che la Spagna -ha detto il brasiliano del Real alla CNN- possa evolversi e capire quanto sia grave insultare una persona per il colore della sua pelle; se le cose non miglioreranno entro il 2030, penso che dovremmo cambiare la sede dei Mondiali perché i giocatori non saranno a proprio agio in un Paese dove potrebbero subire episodi di razzismo. Molte persone in Spagna, la maggioranza, non sono razziste. Ma c’è un piccolo gruppo che finisce per incidere sull’immagine di un Paese in cui si vive molto bene. Adoro stare qui, adoro giocare per il Real Madrid ma vorrei avere le migliori condizioni per vivere con la mia famiglia.