Catanzaro, Caserta: “Dovevamo gestire meglio il vantaggio. Siamo delusi”

Rimpianti a non finire in casa Catanzaro per il pareggio contro il Cosenza nel finale. Il derby calabrese di Serie B nel Boxing Day stava per dare tre punti fondamentali ai giallorossi in un match molto sentito tra le due tifoserie. Il rigore segnato da Riccardo Ciervo ha spento le speranze agli ospiti di portare a casa un successo importantissimo soprattutto per il morale. Nonostante tutto i ragazzi di Fabio Caserta, doppio ex, sono pienamente in zona playoff al settimo posto. L'allenatore ha parlato di questo 1-1 beffardo del Vito Marulla in conferenza stampa.