Casertana-Benevento: dove vedere il derby campano di Serie C

In campo alle 19:30 per una sfida decisiva: ecco tutte le opzioni per seguire il match in diretta TV e streaming

Nancy Gonzalez Ruiz 9 marzo 2025 (modifica il 9 marzo 2025 | 17:45)

Tutto pronto e tensione già alle stelle per il match tra Casertana e Benevento, in programma oggi, domenica 9 marzo, alle ore 19:30. La partita, valida per la 30ª giornata del Girone C di Serie C, rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, con obiettivi diametralmente opposti: la salvezza per i padroni di casa e la rincorsa ai playoff per gli ospiti.

Un match decisivo Fumogeni lanciati in campo dai tifosi della Casertana durante la sfida d’andata del 27 ottobre 2024 allo stadio Ciro Vigorito La Casertana si trova in una situazione critica. Penultima in classifica con soli 22 punti, la squadra deve assolutamente invertire la rotta per evitare la retrocessione. La recente sconfitta contro la Cavese (1-0) ha complicato ulteriormente il cammino dei rossoblù, che non vincono da diverse giornate e vedono la zona salvezza sempre più lontana. Dall’altra parte, il Benevento arriva con ambizioni ben diverse. Quarto in classifica con 46 punti, gli uomini di Mister Pazienza hanno bisogno di una vittoria per consolidare la loro posizione e continuare a sognare la promozione. Il pareggio casalingo contro il Sorrento (1-1) ha rallentato la corsa dei giallorossi, ma il match odierno rappresenta l’occasione perfetta per rilanciarsi.

Dove seguire Casertana-Benevento Per i tifosi che non potranno essere presenti allo Stadio Comunale Alberto Pinto di Caserta, ci sono diverse opzioni per seguire la partita:

• Diretta TV: Il match sarà trasmesso su Sky Sport ai canali 205 e 257.

• Streaming: Sarà possibile guardare la gara anche sulle piattaforme NOW TV e Sky Go, ideali per chi preferisce seguire l’evento da dispositivi mobili o PC.

Lo sguardo alla classifica del Girone C — La classifica vede il Benevento tra le squadre più competitive del girone, mentre la Casertana lotta disperatamente per evitare di scendere ulteriormente. Ogni punto è vitale in questa fase della stagione, e il risultato della sfida potrebbe influenzare significativamente gli equilibri del campionato. Non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprire quale sarà il verdetto sul campo. Appuntamento questa sera, domenica 9 marzo, ore 19:30.