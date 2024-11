Catania-Trapani storia di un derby legato da un gemellaggio quasi trentennale

Catania-Trapani è uno dei diversi derby siciliani nel Girone C di Serie C ma non è una partita come le altre per diversi motivi. In questo momento è un match che, dal punto di vista della classifica, è importante per entrambe le squadre alla ricerca di una vera e propria identità dopo quattordici giornate. Per i tifosi delle due città è un momento particolare per ritrovarsi: catanesi e trapanesi sono infatti legati da un gemellaggio che dura dal 1999, ben 25 anni. Storia, tradizione e ambizione in queste piazze non manca mai ma la sfida in programma venerdì 15 novembre potrebbe dire molto sul prosieguo del campionato.