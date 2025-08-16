derbyderbyderby calcio italiano Cesena-Pisa, i giocatori chiave di Coppa Italia: sarà Shpendi vs Meister?

Cesena-Pisa, i giocatori chiave di questo match che potrebbero fare la differenza: Shpendi per i bianconeri, Cuadrado e non solo per i toscani.
Cesena-Pisa è una di quelle sfide che si prospetta equilibrata nel primo turno di Coppa Italia. Allo stadio "Manuzzi" domenica 17 agosto alle 20:45 andrà in scena un match che si è già giocato, nella stessa competizione, lo scorso anno. In quel caso furono i romagnoli a espugnare di misura per 0-1 l'Arena Garibaldi. Ma quali potrebbero essere i giocatori chiave di questo match? Andiamo a dare uno sguardo degli atleti più temibili di entrambe le squadre.

Cesena, Shpendi e non solo: i giocatori chiave dei bianconeri

  • Christian Shpendi: con l'uscita di suo fratello Stiven, direzione Empoli, la punta italo-albanese diventa il maggior terminale offensivo del Cesena. Una sola rete in precampionato per il classe 2002 che, nella scorsa stagione, ha messo a referto 13 gol;

  • Simone Bastoni: il centrocampista 28enne ex Spezia potrebbe fare la differenza con la sue giocate da fuori area e il suo senso della porta. Con 4 gol e 3 assist nel 2024-2025 ha dimostrato di essere il leader della mediana bianconera;

  • Giovanni Zaro: il roccioso centrale proveniente dal Modena è la mina vagante dei calci piazzati. Il classe 1994 scuola Inter si è reso protagonista di una doppietta nel 2-1 in rimonta contro il Mantova in amichevole.

    • Pisa, tante bocche di fuoco in attacco e non solo

  • Henrik Meister: la punta danese è stato il vero colpo di mercato. Prelevato per 4 milioni a titolo definitivo dal Rennes, ha già giocato metà stagione con il Pisa nel 2024-2025 siglando anche due gol;

  • Mbala Nzola: ben più conosciuto del suo compagno di reparto, l'angolano proviene da un'annata con il Lens da 7 gol in Ligue 1. Vanta un anno in doppia cifra in Serie A con la maglia dello Spezia (13 reti) oltre all'esperienza poco proficua con la Fiorentina;

  • Juan Cuadrado: è in assoluto il giocatore più rappresentativo dell'intera rosa. Esterno con un bagaglio di esperienza incredibile tra Juventus, Fiorentina, Chelsea, Inter e Atalanta, può essere la scheggia impazzita di questo match nonostante i 37 anni. Nel suo palmares 6 Scudetti, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, una Premier League e leader indiscusso della Nazionale della Colombia;

  • Matteo Tramoni: è l'unico giocatore dei quattro citati ad aver realizzato due gol nel precampionato dei nerazzurri. Con la doppietta realizzata nell'ultima amichevole contro l'Augusta, si candida a essere un possibile giocatore chiave di questa partita di Coppa Italia.

