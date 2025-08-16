Cesena-Pisa, i giocatori chiave di Coppa Italia: sarà Shpendi vs Meister?

Cesena-Pisa, i giocatori chiave di questo match che potrebbero fare la differenza: Shpendi per i bianconeri, Cuadrado e non solo per i toscani.

Cesena-Pisa è una di quelle sfide che si prospetta equilibrata nel primo turno di Coppa Italia. Allo stadio "Manuzzi" domenica 17 agosto alle 20:45 andrà in scena un match che si è già giocato, nella stessa competizione, lo scorso anno. In quel caso furono i romagnoli a espugnare di misura per 0-1 l'Arena Garibaldi. Ma quali potrebbero essere i giocatori chiave di questo match? Andiamo a dare uno sguardo degli atleti più temibili di entrambe le squadre.