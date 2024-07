Chiellini: “Ho sentito Pogba. Spero possa tornare presto in campo”

Quattro anni di squalifica per doping, quando tornerà in campo Paul Pogba? Il suo ex compagno di squadra alla Juventus, Giorgio Chiellini, ci spera

Vincenzo Bellino Redattore 2 luglio 2024 (modifica il 2 luglio 2024 | 23:54)

Giorgio Chiellini e Paul Pogba hanno condiviso lo spogliatoio della Juventus per quattro anni, caratterizzati da successi (quattro scudetti, tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane) e delusioni come la sconfitta in finale di Champions League a Berlino contro il Barcellona dei marziani (Neymar, Messi, Suarez, ndr).

Dopo quattro anni, Pogba ha deciso di tornare al Manchester United, una scelta che ha segnato l'inizio di una fase difficile della sua carriera. Nonostante il ritorno alla Juventus nel 2022, il suo percorso è stato ostacolato dalla positività al doping e dalla conseguente squalifica di quattro anni. Chiellini, che recentemente ha parlato con Pogbaal telefono, spera di rivederlo presto in campo.

Chiellini su Pogba: "Un Ragazzo d'Oro" — In una recente intervista a Sky Sport, Giorgio Chielliniha condiviso i suoi pensieri su Paul Pogba e il suo percorso alla Juventus. "Io l'ho conosciuto da ragazzo, era poco più di un bambino quando arrivò e si fece subito volere bene. In questi mesi gli ho scritto, ora è un uomo ma per noi rimane quel ragazzino che abbiamo visto crescere".

Chiellini ha ammesso che Pogba sarebbe potuto diventare un talento generazionale, ma gli infortuni e le circostanze avverse hanno ostacolato il suo percorso. "Poteva essere un talento generazionale che si è un po' perso per infortuni," ha detto l'ex difensore bianconero. Nonostante le difficoltà, Chiellini ha espresso un sincero augurio: "Ora mi auguro possa tornare a farsi vedere, possa tornare a giocare. Ha commesso sicuramente una leggerezza, anche se non so come siano andate le cose, ma la mia speranza è vederlo presto in campo perché è veramente un ragazzo d'oro".