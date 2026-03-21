Il cambio in panchina ha dato immediatamente i propri benefici. La Cremonese sbanca il Tardini e porta a casa 3 punti fondamentali per la classifica dei grigiorossi, che aggancia il Lecce a 27 punti e si mette in scia di Fiorentina e Cagliari. Finisce 0-2 a Parma, con due reti stupende di Maleh e Vandeputte. Ed è dunque il primo successo sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo, arrivato solamente pochi giorni fa al posto di Davide Nicola. Il commento dell'allenatore in conferenza stampa al termine della partita.