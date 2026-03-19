Aria di rivoluzione in casa Cremonese, che ha salutato Davide Nicola e ha accolto proprio nelle scorse ore Marco Giampaolo. Un avvicendamento in panchina necessario dal punto di vista della società per invertire la rotta delle ultime giornate, che hanno condizionato pesantemente il cammino dei grigiorossi dopo un'ottima prima metà di stagione. Al nuovo tecnico, rimasto senza panchina dopo l'ultima esperienza a Lecce, spetterà il compito di ricompattare lo spogliatoio e condurre la Cremonese verso la salvezza, che dista ad oggi soltanto 3 punti. La conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo.