La notizia era nell'aria da ore ma adesso è ufficiale: Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. All'ormai ex allenatore dei grigiorossi è costata caro la sconfitta casalinga di lunedì contro la Fiorentina che ha fatto precipitare i lombardi al terz'ultimo posto. Frutto inoltre di un girone di ritorno nel quale la formazione lombarda ha ottenuto appena 2 punti. Al suo posto arriva Marco Giampaolo.
Serie A
Cremonese, ufficiale l’esonero di Davide Nicola: al suo posto arriva Giampaolo
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Cremonese, ufficiale l'esonero di Davide Nicola
L'avventura di Davide Nicola alla Cremonese finisce qui. Dopo il duro KO di lunedì sera contro la Fiorentina (1-4), la società grigiorossa ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico classe '73. Arrivato nella scorsa estate dopo aver ottenuto la salvezza con il Cagliari, Nicola è stato protagonista di un inizio molto promettente, che ha visto tra gli ottimi risultati anche il clamoroso successo a San Siro contro il Milan nella prima giornata.
Grazie a delle buone prestazioni, la Cremonese sembrava dirigersi verso una salvezza tranquilla. Almeno fino al termine del girone di andata. Poi però un crollo improvviso ha completamente rovesciato la situazione e adesso, dopo la sconfitta con i Viola, i grigiorossi si ritrovano terz'ultimi in piena zona retrocessione. Una situazione difficile che ha spinto la società a prendere la decisione di separarsi dall'allenatore piemontese.
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Cremonese, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore—
A prendere il posto di Davide Nicola sarà Marco Giampaolo. Reduce dalla miracolosa salvezza con il Lecce nella scorsa stagione, l'ex tecnico del Milan è pronto a prendere la guida dei grigiorossi, con l'obiettivo di riuscire a mantenere la categoria da qui a fine stagione. Il comunicato del club.
"U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra.
Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15.
La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro".
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