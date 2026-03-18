Cambio in panchina per la Cremonese, che ha esonerato Davide Nicola e ufficializzato l'arrivo di Marco Giampaolo

La notizia era nell'aria da ore ma adesso è ufficiale: Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. All'ormai ex allenatore dei grigiorossi è costata caro la sconfitta casalinga di lunedì contro la Fiorentina che ha fatto precipitare i lombardi al terz'ultimo posto. Frutto inoltre di un girone di ritorno nel quale la formazione lombarda ha ottenuto appena 2 punti. Al suo posto arriva Marco Giampaolo.