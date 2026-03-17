Il piccolo tifoso della Fiorentina riceve le scuse per l'accaduto, oltre a un invito speciale al Giovanni Zini, dopo che la Cremonese ha vietato a Tommy di accedere all'impianto con un cartellone

Gianmarco Inguscio Collaboratore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 18:32)

Che in questo momento della stagione la Cremonese non stia vivendo un momento sereno è sotto gli occhi di tutti. Ad alimentare il trend negativo c'è anche l'ultima sconfitta rimediata al "Giovanni Zini" nello scontro salvezza contro la Fiorentina. Tra l'altro, il punteggio risulta essere pesante: 1-4. Un risultato che rischia di mettere sulla graticola anche l'operato del tecnico Davide Nicola, autore di una prima parte di stagione da incorniciare, ma, ad oggi, sono quindici le partite senza vittorie. Fatta eccezione per il momento no della formazione grigiorossa, a far risuonare ancora di più è un'altra notizia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

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Cremonese, cosa è accaduto durante la partita — Infatti, il tifoso della Fiorentina aveva un solo obiettivo in vista della trasferta: essere presente sugli spalti dello "Zini" con un cartellone di incoraggiamento nei confronti dei propri beniamini. Tuttavia, il semplice gesto non è stato accolto dagli addetti ai lavori dell'impianto e Tommy, il tifoso in questione, non ha potuto fare altro che incassare la brutta e inaspettata notizia. Fortuna per lui, almeno, che la sua squadra del cuore ha conquistato l'intera posta in palio.

Il cartellone sequestrato da uno steward conteneva questa frase: "Adesso nei sogni ci credo più forte". Lo stesso Tommy aveva scritto un altro cartellone diversi mesi fa, quando i viola vivevano un momento ancora più turbolento: "Credere nei sogni cambia le storie". Senza dubbio, è un peccato impedire a un bambino di esprimere le sue emozioni attraverso un semplice cartellone. Successivamente, tramite un comunicato ufficiale sui propri canali, sono arrivate le scuse della società grigiorossa.

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Le scuse della società grigiorossa — Esordisce così la nota ufficiale del club: "Scusa Tommy, ti aspettiamo allo Zini". Poi continua: "In relazione all’episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l’errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini". Infine, la società si scusa per quanto accaduto: "La società grigiorossa desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l’accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio".

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