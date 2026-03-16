Al "Giovani Zini" termina con un pesante 1-4 lo scontro salvezza tra Cremonese e Fiorentina. Che il match si mette subito in discesa per i viola lo si capisce già nella prima mezz'ora, in cui prima Parisi al 25' e poi Piccoli al 32' timbrano il doppio vantaggio. Nella ripresa la situazione non cambia: Dodo incrementa il vantaggio con un gol al 49'. Poco dopo arriva la prima reazione dei padroni di casa con Okereke al 57'. Infine, al 70' ci pensa Gudmundsson a siglare la rete che chiude definitivamente le sorti dell'incontro.
derbyderbyderby calcio italiano Cremonese, Nicola: “Siamo stati fragili, ma credo nella salvezza”
LE DICHIARAZIONI
Cremonese, Nicola: “Siamo stati fragili, ma credo nella salvezza”
Termina 1-4 la sfida tra Cremonese e Fiorentina. Il tecnico dei grigiorossi ha analizzato così il match
Al termine del match, il tecnico dei grigiorossi ha analizzato la partita ai microfoni di DAZN: "Abbiamo provato a dare il nostro contributo. Io credo nella salvezza. In questi momenti bisogna rimanere vicini alla squadra".
Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA