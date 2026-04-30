Ci sono partite in grado di riconciliare chiunque con la magia del calcio, anche chi di questo sport ne ha fatto una professione a livelli altissimi. Alla vigilia della delicata sfida di campionato contro il Napoli, l'allenatore del Como Cesc Fabregas non ha resistito alla tentazione di commentare il meraviglioso spettacolo offerto da PSG e Bayern Monaco in Champions League. Un match che ha letteralmente folgorato il tecnico spagnolo. "Se sei l'allenatore di una delle due squadre si può soffrire un po' di più", ha confessato ai giornalisti presenti, "ma quando vai da spettatore e ti immagini una grande partita è un'altra storia, non mi immaginavo di stare là a guardare una gara del genere dall'alto". Le sue parole sono quelle di un innamorato del pallone: "Penso di aver visto la miglior partita in vita mia. Come tifoso del calcio. Ho goduto, mi ha fatto vedere dove sta andando il calcio moderno".

GENOVA, ITALIA - 26 APRILE: Cesc Fabregas, allenatore del Como, osserva prima del fischio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907 allo stadio Luigi Ferraris il 26 aprile 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

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La lezione tattica e le giocate individuali

Ad impressionare l'exnon è stata la classica e rigidacollettiva, bensìferoce e lasprigionata in campo dai singoli interpreti. "Alla fine non ho visto molta tattica collettiva, ma individuale", ha analizzato lucidamentedavanti ai microfoni. "Pressing, uno contro uno. Olise gira la testa 50 volte per capire cosa debba fare. Ho imparato tantissimo da questa partita. Una goduria per tutti".

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Il video a sorpresa per i giocatori del Como

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Una lezione di altissimo livello che l'allenatore delha voluto trasmettere immediatamente ai suoi ragazzi, usando ieuropei comeassoluto da seguire. "Noi proviamo ad applicare alcune cose", ha svelato il mister spagnolo. "Oggi ho fatto un video di 20 minuti con centrocampista e trequartista con attaccante, per comparare quello che facciamo noi". Lain casa lariana è quindi molto chiara e ambiziosa, ovvero imparare daiper continuare a crescere. "Sì, ci sono giocatori top dall'altra parte, ma se non lo fai e non ci provi in allenamento... Tu devi avere qualcuno che ti faccia vedere cosa faccia il miglior giocatore in questo momento. Io voglio sempre guardare il migliore, anche se alleno in un club di paese o al Como".