Cesc Fabregas incantato dallo spettacolo di PSG-Bayern in Champions League
Il Como batte il Napoli e scrive un pezzo di storia: la festa degli uomini di Fabregas
Ci sono partite in grado di riconciliare chiunque con la magia del calcio, anche chi di questo sport ne ha fatto una professione a livelli altissimi. Alla vigilia della delicata sfida di campionato contro il Napoli, l'allenatore del Como Cesc Fabregas non ha resistito alla tentazione di commentare il meraviglioso spettacolo offerto da PSG e Bayern Monaco in Champions League. Un match che ha letteralmente folgorato il tecnico spagnolo. "Se sei l'allenatore di una delle due squadre si può soffrire un po' di più", ha confessato ai giornalisti presenti, "ma quando vai da spettatore e ti immagini una grande partita è un'altra storia, non mi immaginavo di stare là a guardare una gara del genere dall'alto". Le sue parole sono quelle di un innamorato del pallone: "Penso di aver visto la miglior partita in vita mia. Come tifoso del calcio. Ho goduto, mi ha fatto vedere dove sta andando il calcio moderno".
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La lezione tattica e le giocate individualiAd impressionare l'ex centrocampista non è stata la classica e rigida tattica collettiva, bensì l'intensità feroce e la qualità tecnica sprigionata in campo dai singoli interpreti. "Alla fine non ho visto molta tattica collettiva, ma individuale", ha analizzato lucidamente Fabregas davanti ai microfoni. "Pressing, uno contro uno. Olise gira la testa 50 volte per capire cosa debba fare. Ho imparato tantissimo da questa partita. Una goduria per tutti".
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Il video a sorpresa per i giocatori del ComoUna lezione di altissimo livello che l'allenatore del Como ha voluto trasmettere immediatamente ai suoi ragazzi, usando i campioni europei come modello assoluto da seguire. "Noi proviamo ad applicare alcune cose", ha svelato il mister spagnolo. "Oggi ho fatto un video di 20 minuti con centrocampista e trequartista con attaccante, per comparare quello che facciamo noi". La filosofia in casa lariana è quindi molto chiara e ambiziosa, ovvero imparare dai migliori per continuare a crescere. "Sì, ci sono giocatori top dall'altra parte, ma se non lo fai e non ci provi in allenamento... Tu devi avere qualcuno che ti faccia vedere cosa faccia il miglior giocatore in questo momento. Io voglio sempre guardare il migliore, anche se alleno in un club di paese o al Como".
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