Vi rimane poi a titolo definitivo conquistando la qualificazione in Champions League e diventando uno specialista nel parare i rigori. Cambia ancora aria approdando al Liverpool fino alla prima esperienza italiana nel 2013 al Napoli , amatissimo dai tifosi per la sua grande leadership e per la simpatia fuori dal campo. Lascerà gli azzurri con dispiacere nel 2018 iniziando la trafila meno fortunata tra Milan e Aston Villa, per tornare in Italia nel 2020 alla Lazio. Nel 2022 torna al Villarreal, la sua seconda casa e dallo scorso anno e in forza al Como, dispensando affidabilità ed esperienza. Ha vinto tutto con la Nazionale spagnola in particolar modo i Mondiali 2010 e ben due europei.

Le parole sull'addio al calcio giocato e il futuro

Inaspettata, è giunta la notizia del suo ritiro che avverrà venerdì in occasione del big match Como-Inter che deciderà le sorti dello scudetto. Davanti a sé i nerazzurri in lotta virtuale con la sua ex squadra Napoli, con la quale ha un legame davvero profondo. Incroci particolari del destino per una giornata dalle mille emozioni, così come ha svelato a Movistar+."La decisione del ritiro è arrivata a gennaio, parlandone con mia moglie. Ogni giorno che passa infatti, mi vedo molto più come allenatore che come portiere e sono certo che il mio futuro sarà proprio questo. Termina una carriera per me molto bella, una vita molto completa e guardandomi dietro mi reputo davvero fortunatissimo tra le persone che ho conosciuto, le vittorie, gli spogliatori importanti. Una carriera lunga che non mi aspettavo ma ora sento che è il momento perfetto per interrompere con il calcio giocato e buttarmi in sfide diverse", dichiara il portiere che si appresta a scendere in campo per l'ultima volta, prima di guardare il rettangolo verde do gioco da una prospettiva diversa.