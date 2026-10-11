Como-Roma, almeno un po', ha deluso. Non sono affatto mancate chiare occasioni e tiri in porta, come le statistiche del match recitano. I gol, però, non ci sono stati e questa è senza dubbio una notizia, sia per le squadre che erano in campo, sia per l'andamento generale del nostro campionato. La possibilità, dunque, di far slittare ancora il primo pareggio "a reti bianche" della Serie A sfuma alla sesta giornata.

Serie A, niente record: Como-Roma è il primo 0-0 della stagione

La sfida, a detta di Gian Piero Gasperini, è stata imbruttita dall'episodio del rosso estratto da Fabbri verso Donyell Malen . La Roma ha saputo resistere e il Como non ha sfondato. Ecco servito, purtroppo,2026-2027. Dopo che per ben 53 partite si era sempre andati a segno, anche soltanto con una rete, il campionato italiano deve registrare la prima, vera, frenata in uno dei match che non avrebbe fatto pensare a uno scenario simile. Comunque, precisiamo, non è record.

COMO, ITALIA - 11 OTTOBRE: Donyell Malen della AS Roma reagisce mentre esce dal campo dopo essere stato espulso durante la partita di Serie A tra Como 1907 e AS Roma allo Stadio Giuseppe Sinigaglia l'11 ottobre 2026 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Nella stagione sportiva 1949-1950, dunque 76 anni fa, la Serie A accolse il primo 0-0 addirittura alla settima giornata. Furono più di 60 le partite bagnate da almeno una rete, mentre lo 0-0 arrivò in un Milan-Lazio. Nei fatti, ci si è andati molto vicini e chissà che nei prossimi anni non si riesca a migliorare quel record ad ora salvo.

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Complessivamente, la gara ha vissuto momenti in cui avrebbe potuto sbloccarsi, ma non è successo. Le statistiche raccontano di un Como più pericoloso, capace di realizzaree 4 nello specchio della porta. La Roma, dal canto suo, aveva dato l'impressione di poter segnare fintantoché si è rimasti 11 vs 11. Nel secondo tempo, infatti, i padroni di casa hanno avuto un dominio territoriale senza però tradurlo in gol.