Da sfida Scudetto a primo pareggio senza reti del campionato: il passo è stato fulmineo
Como show, i giocatori festeggiano a Genova vittoria e primo posto
Como-Roma, almeno un po', ha deluso. Non sono affatto mancate chiare occasioni e tiri in porta, come le statistiche del match recitano. I gol, però, non ci sono stati e questa è senza dubbio una notizia, sia per le squadre che erano in campo, sia per l'andamento generale del nostro campionato. La possibilità, dunque, di far slittare ancora il primo pareggio "a reti bianche" della Serie A sfuma alla sesta giornata.
Serie A, niente record: Como-Roma è il primo 0-0 della stagioneLa sfida, a detta di Gian Piero Gasperini, è stata imbruttita dall'episodio del rosso estratto da Fabbri verso Donyell Malen. La Roma ha saputo resistere e il Como non ha sfondato. Ecco servito, purtroppo, il primo 0-0 della Serie A 2026-2027. Dopo che per ben 53 partite si era sempre andati a segno, anche soltanto con una rete, il campionato italiano deve registrare la prima, vera, frenata in uno dei match che non avrebbe fatto pensare a uno scenario simile. Comunque, precisiamo, non è record.
Nella stagione sportiva 1949-1950, dunque 76 anni fa, la Serie A accolse il primo 0-0 addirittura alla settima giornata. Furono più di 60 le partite bagnate da almeno una rete, mentre lo 0-0 arrivò in un Milan-Lazio. Nei fatti, ci si è andati molto vicini e chissà che nei prossimi anni non si riesca a migliorare quel record ad ora salvo.
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