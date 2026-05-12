Il Como, al suo secondo anno in Serie A, sta vivendo la stagione più importanti della sua storia. Il club lariano ha continuato il proprio percorso di crescita fino a conquistare un piazzamento nelle competizioni europee. Queste ultime due giornate di campionato saranno fondamentali per capire il piazzamento finale della squadra. A parlare di questo traguardo storico e dei temi legati al presente e futuro del Club, è stato il proprietario Mirwan Suwarso, in'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui

COMO, ITALIA - NOVEMBER 08: Mirwan Suwarso e Rhuigi Villaseñor attendono il finale della partita di Serie A Tim tra Como 1907 e Cagliari Football nel Match al Giuseppe Sinigaglia Stadium l'08 Novembre, 2025 in Como, Italia. (Photo by Jacopo M. Raule/Getty Images for Como 1907)

Obiettivo Europa e il futuro del Sinigaglia

Il numero uno della società ha spiegato come l'Europa non è più solo un sogno, ma una possibilità che la squadra vuole giocarsi fino alla fine. Anche se non è ancora chiaro in quale competizione parteciperà,si è detto orgoglioso del percorso svolto dai suoi ragazzi.

L'obiettivo della società è quello di crescere e maturare sempre di più: "Ora possiamo veramente parlare della mia squadra in una competizione europea, sono super oroglioso dei miei ragazzi, hanno messo tutto l'impegno possibile.Abbiamo disputato un campionato di Serie A incredibile. Speriamo che il progetto della ristrutturazione dello stadio termini prima dell'inizio del campionato, abbiamo la necessità e la voglia di giocare le nostre partite casalinghe davanti al meraviglioso pubblico che ci ha accompagnato in questi mesi. Vogliamo arrivare più alti possibili in classifica, non dobbiamo accontentarci, ma alla fine non è importante se sia Champions, Conference o Europa League. L'anno prossimo faremo meglio di quest'anno".

Caricamento post Instagram...

Live Streaming

Suwarso e il progetto italiani

Sono tanti i temi affrontati nell'intervista da parte del patron del Como. Un altro fondamentale passaggio riguarda la costruzione della squadra. La linea della società resta chiarissima:"In questo momento non pensiamo al futuro, dobbiamo goderci le ultime due partite di campionato e capire che ne sarà di noi, poi avremo tempo di pensare a tutto.. Vedremo cosa ci riserverà il mercato, dobbiamo sempre stare attenti al nostro bilancio, non dobbiamo lasciare nulla al caso.

Il Presidente ha anche affrontato il tema degli italiani in squadra:" Siamo sempre alla ricerca di giovani italiani, so che ci sono e noi li seguiamo con attenzione. La prima stagione ne abbiamo avuti 4 in rosa. Anche a me piacerebbe averne anche di più. Il problema? Sono tutti molto costosi e non si possono neanche pagare in maniera dilazionata. A chi non piacerebbe avere Bastoni, Dimarco, Orsolini, Venturino, Pellegrini? Ci sono nella nostra primavera 4-5 italiani che stanno crescendo molto bene, speriamo che l'anno prossimo possono far parte della nostra rosa".

Un ultimo indizio sulla questione Nico Paz:" Nico è un giocatore di proprietà del Real Madrid, dovete parlare con loro, è tutto nelle loro mani".

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui