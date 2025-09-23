Zanetti confermerà la squadra che è riuscita a far tremare la Juventus, mentre Stroppa farà ampio turnover. La vincente affronterà agli ottavi l'Inter di Cristian Chivu

Mattia Celio Redattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 17:32)

I sedicesimi di Coppa Italia presentano una partita tutta da gustare. Mercoledì, al Bentegodi di Verona, va in scena il derby veneto tra l'Hellas Verona e il Venezia. I padroni di casa sono reduci dal grande pareggio casalingo contro la Juventus, mentre i lagunari, militanti ora in serie cadetta, dalla sconfitta contro il Cesena (2-1). Squadre che si sono affrontare già la scorsa stagione in Serie A con i gialloblu vittoriosi 2-1 all'andata, mentre il ritorno è terminato 1-1. Fischio di inizio alle 18.30. La vincitrice affronterà l'Inter agli ottavi.

Come arrivano alla sfida i padroni di casa — Il pareggio per 1-1 in casa contro la Juventus ha riportato grande entusiasmo nella squadra di Zanetti. Nonostante gli sfavori del pronostico la giovane Verona ha dati segnali di ripresa e la rete annullata e alcune occasioni mancate ne sono la prova. In vista della sfida di mercoledì contro il Venezia, Zanetti non sembra intenzionato a fare turnover nonostante la sfida di domenica contro la Roma. In campo ci saranno i titolari con Montipò confermato tra i pali, lo stesso in difesa per Nelsson e Frese.

Conferme anche a centrocampo con Bradaric e Belghali sulle corsie, mentre al centro ci saranno ancora Serdar, Akpa-Akpro e Bernede. In attacco spazio alla coppia che sabato ha messo paura alla Juventus, ovvero Giovane e Orban. Zanetti e tifosi sperano in una nuova vittoria per confermare il momento di crescita della squadra.

Come arrivano i lagunari — A differenza del Verona, Stroppa farà molti cambiamenti in vista della sfida di domani. Contro il Verona sarà dunque ampio turnover. Una mossa per salvaguardare alcuni elementi per la partita di sabato contro lo Spezia: "Cambierò tutti. C’è un’opportunità di far giocare chi ha giocato meno, darò quindi possibilità a chi voglio vedere e a chi è meno in condizione di trovare minuti”. Ha dichiarato il tecnico del Venezia in conferenza stampa.

In porta è certa la presenza di Stankovic, mentre in difesa il trio composto da Schingtienne, Korac e Franjic. A centrocampo anche, dunque, ci saranno novità rispetto alla partita contro il Cesena con in campoHainaut, Doumbia, Duncan, Busio e Bjarkaso, mentre in attacco Stroppa si affiderà alla coppia Yeboah - Adorante.

Probabili formazioni — VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

VENEZIA (3-5-2):Stankovic, Schingtienne, Korac, Franjic, Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason, Yeboah, Adorante. All. Stroppa.