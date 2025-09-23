Verona-Venezia, dove vedere il derby di Coppa in diretta tv e streaming live

Un derby regionale che mette in palio un posto per gli ottavi di finale, dove una delle due affronterà l'Inter

Jacopo del Monaco 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 09:40)

Torna in scena la Coppa Italia ed una delle partite dei sedicesimi di finale mette di fronte Verona e Venezia e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Questo derby veneto si giocherà alle ore 18:30 di domani presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi.

Come arrivano le due squadre al match — Il Verona allenato da Paolo Zanetti ha superato il turno precedente di Coppa Italia battendo l'Audace Cerignola ai calci di rigore. In Serie A, invece, il cammino della squadra gialloblù ha avuto inizio con ben tre pareggi, di cui due per 1-1 contro l'Udinese in trasferta e la Juventus in casa e l'altro a reti bianche contro la Cremonese, ed una sconfitta per 4-0 contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Oltre a passare il turno, quindi, gli Scaligeri vogliono tornare a vincere in questa stagione dopo poco più di un mese.

Il Venezia di Giovanni Stroppa, invece, ha esordito in coppa con un poker rifilato la Mantova che porta le firme di Issa Doumbia e John Yeboah, autori di una doppietta a testa. In Serie B, i Lagunari hanno vinto alla prima giornata contro Bari per 2-1 con reti di Duncan e Bjarkason. Nelle successive partite, i Leoni Alati hanno pareggiato fuori casa contro Juve Stabia (0-0) e Pescara (2-2), mentre nell'ultima di campionato hanno perso 1-2 contro il Cesena.

Probabili formazioni — A parte le assenze per infortunio di Harroui, Mosquera e Suslov, il Verona dovrebbe scendere in campo con gli stessi titolari di sabato, confermando l'attacco Giovane-Orban. In dubbio, invece, la presenza di Gagliardini. Salvo imprevisti, anche Stroppa dovrebbe confermare la stessa formazione utilizzata nell'ultima partita di campionato.

VERONA (3-5-2): Montipò; U. Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All: Zanetti

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schiavi, Korać, Franjić; Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Yeboah, Adorante. All: Stroppa

Verona-Venezia, dove vedere il match — Agli ottavi di finale della coppa nazionale, una delle due squadre affronterà l'Inter di Christian Chivu. Il derby veneto tra Hellas e Lagunari si giocherà domani alle ore 18:30 e sarà visibile in diretta televisiva su Italia 1. In streaming, invece, si potrà vedere su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.