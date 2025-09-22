derbyderbyderby calcio italiano Torna la Coppa Italia: ecco le designazioni arbitrali dei sedicesimi di finale

Torna la Coppa Italia: ecco le designazioni arbitrali dei sedicesimi di finale

Domani partono i sedicesimi di Coppa Italia, nel mentre sono state rese note le terne arbitrali. Ecco l'elenco completo da consultare
Torna la Coppa Italia, in settimana si giocheranno i sedicesimi di finale. Spicca il Milan, che ospiterà il Lecce. A mantenere alto l'onore della Serie B ci sono invece ancora le compagini di Empoli, Spezia, Frosinone, Palermo e Venezia, che sognano il grande colpaccio che è tutt'altro che impossibile. Nel mentre sono state rese note le designazioni arbitrali.

Le designazioni arbitrali dei sedicesimi di Coppa Italia

—  

Il turno inizierà domani 23 settembre, con la sfida tra Cagliari e Frosinone in programma alle ore 17:00. Si chiuderà invece giovedì sera alle ore 21:00 all'Olimpico Grande Torino con la sfida tra la squadra di Baroni e il Pisa di Gilardino. Occhi puntati a martedì sera, alle ore 21:00 torna il Milan di Massimiliano Allegri, che apre le porte di San Siro al Lecce di Eusebio Di Francesco. I rossoneri nel turno precedente hanno eliminato il Bari ad inizio agosto. Queste le designazioni arbitrali complete:

CAGLIARI – FROSINONE      Martedì 23/09 h. 17.00

FELICIANI

DI MONTE – ZANELLATI

IV:      COLLU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      MERAVIGLIA

 

UDINESE – PALERMO      Martedì 23/09 h. 18.30

ZANOTTI

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV:      ZUFFERLI

VAR:     BARONE

AVAR:      PRONTERA

 

MILAN – LECCE    Martedì 23/09 h. 21.00

TREMOLADA

BAHRI – BARONE

IV:        SOZZA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MAZZOLENI

 

PARMA – SPEZIA     Mercoledì 24/09 h. 17.00

MUCERA

PALERMO – SANTAROSSA

IV:     CHIFFI

VAR:     GIUA

AVAR:     SANTORO

 

H. VERONA – VENEZIA    Mercoledì 24/09 h. 18.30

CALZAVARA

YOSHIKAWA – ZEZZA

IV:     BONACINA

VAR:    PRONTERA

AVAR:    DI PAOLO

 

COMO – SASSUOLO    Mercoledì 24/09 h. 21.00

TURRINI

ROSSI C. – LUCIANI

IV:     COLOMBO

VAR:     SERRA

AVAR:      PAGANESSI

 

GENOA – EMPOLI    Giovedì 25/09 h. 18.30

DIONISI

CECCON – BIFFI

IV:     PAIRETTO

VAR:     MARESCA

AVAR:     GARIGLIO

 

TORINO – PISA    Giovedì 25/09 h. 21.00

PEZZUTO

TRINCHIERI – POLITI

IV:     MANGANIELLO

VAR:      VOLPI

AVAR:       MARINI

