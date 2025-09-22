Torna la Coppa Italia: ecco le designazioni arbitrali dei sedicesimi di finale

Torna la Coppa Italia, in settimana si giocheranno i sedicesimi di finale. Spicca il Milan, che ospiterà il Lecce. A mantenere alto l'onore della Serie B ci sono invece ancora le compagini di Empoli, Spezia, Frosinone, Palermo e Venezia, che sognano il grande colpaccio che è tutt'altro che impossibile. Nel mentre sono state rese note le designazioni arbitrali.