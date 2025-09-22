Torna la Coppa Italia, in settimana si giocheranno i sedicesimi di finale. Spicca il Milan, che ospiterà il Lecce. A mantenere alto l'onore della Serie B ci sono invece ancora le compagini di Empoli, Spezia, Frosinone, Palermo e Venezia, che sognano il grande colpaccio che è tutt'altro che impossibile. Nel mentre sono state rese note le designazioni arbitrali.
Torna la Coppa Italia: ecco le designazioni arbitrali dei sedicesimi di finale
Le designazioni arbitrali dei sedicesimi di Coppa Italia—
Il turno inizierà domani 23 settembre, con la sfida tra Cagliari e Frosinone in programma alle ore 17:00. Si chiuderà invece giovedì sera alle ore 21:00 all'Olimpico Grande Torino con la sfida tra la squadra di Baroni e il Pisa di Gilardino. Occhi puntati a martedì sera, alle ore 21:00 torna il Milan di Massimiliano Allegri, che apre le porte di San Siro al Lecce di Eusebio Di Francesco. I rossoneri nel turno precedente hanno eliminato il Bari ad inizio agosto. Queste le designazioni arbitrali complete:
CAGLIARI – FROSINONE Martedì 23/09 h. 17.00
FELICIANI
DI MONTE – ZANELLATI
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: MERAVIGLIA
UDINESE – PALERMO Martedì 23/09 h. 18.30
ZANOTTI
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: ZUFFERLI
VAR: BARONE
AVAR: PRONTERA
MILAN – LECCE Martedì 23/09 h. 21.00
TREMOLADA
BAHRI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
PARMA – SPEZIA Mercoledì 24/09 h. 17.00
MUCERA
PALERMO – SANTAROSSA
IV: CHIFFI
VAR: GIUA
AVAR: SANTORO
H. VERONA – VENEZIA Mercoledì 24/09 h. 18.30
CALZAVARA
YOSHIKAWA – ZEZZA
IV: BONACINA
VAR: PRONTERA
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Mercoledì 24/09 h. 21.00
TURRINI
ROSSI C. – LUCIANI
IV: COLOMBO
VAR: SERRA
AVAR: PAGANESSI
GENOA – EMPOLI Giovedì 25/09 h. 18.30
DIONISI
CECCON – BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: MARESCA
AVAR: GARIGLIO
TORINO – PISA Giovedì 25/09 h. 21.00
PEZZUTO
TRINCHIERI – POLITI
IV: MANGANIELLO
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
