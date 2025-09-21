Una rete nel finale di Walid Cheddira dimezza lo svantaggio, ma non basta al Sassuolo per pervenire al pareggio contro l'Inter, che nel posticipo domenicale delle 20:45, si impone 2-1 a SanSiro. Decisiva per i nerazzurri una rete di Dimarco nel primo tempo e un autogol di Muharemovic a '9 dal termine.
Inter Sassuolo 2-1
Sassuolo, Grosso: “Usciamo a testa alta. Rigore? Arbitro poco coraggioso…”
Sassuolo, Grosso: "I ragazzi sono stati bravi, non era facile"—
Al triplice fischio, ai microfoni di Dazn, l'allenatore dei neroverdi Fabio Grosso ha analizzato la prestazione fornita dai suoi contro la compagine di Cristian Chivu: "Usciamo dal campo a testa alta. I ragazzi sono stati bravi, non era una gara facile. Siamo ripartiti in un campionato complicato con tanti ragazzi nuovi, dobbiamo crescere e continuare a lavorare per migliorare tutto ciò che non ci ha permesso di portare a casa il risultato".
PROSSIME TAPPE - "Nelle prossime partite affronteremo squadre che lotteranno per restare in Serie A. Ce la giocheremo, cercando di migliorarci perché vogliamo raggiungere l'obiettivo salvezza".
KONÈ (tra i migliori nelle file emiliane) - "È un calciatore solido, con carattere. In mezzo al campo abbiamo una linea totalmente rinnovata, e stiamo iniziando a conoscerci per comprendere al meglio pregi e limiti reciproci. Ci sono diverse situazioni che ci obbligano a restare costantemente vigili, mantenendo quell’equilibrio indispensabile per giocarci le nostre possibilità in campionato. Dovremo resistere con determinazione quando affronteremo rivali capaci di metterci seriamente in difficoltà".
ARBITRO - "Rigore? Nel finale è mancato un po' di coraggio all'arbitro, noi dovevamo essere più furbi e più maliziosi, si impara anche da questo".
