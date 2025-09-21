Sassuolo, Grosso: “Usciamo a testa alta. Rigore? Arbitro poco coraggioso…”

Sassuolo, Grosso: "I ragazzi sono stati bravi, non era facile"

Al triplice fischio, ai microfoni di Dazn, l'allenatore dei neroverdi Fabio Grosso ha analizzato la prestazione fornita dai suoi contro la compagine di Cristian Chivu: "Usciamo dal campo a testa alta. I ragazzi sono stati bravi, non era una gara facile. Siamo ripartiti in un campionato complicato con tanti ragazzi nuovi, dobbiamo crescere e continuare a lavorare per migliorare tutto ciò che non ci ha permesso di portare a casa il risultato".