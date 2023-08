Coppa Italia, il chiodo fisso del Cesena: il derby contro il Bologna…

E' il derby emiliano-romagnolo per eccellenza, fra Bologna capitale dell'Emilia e Cesena portabandiera del Passatore romagnolo. La coppa Italia potrebbe regalarne una nuova accattivante edizione...

Per il momento però il Cesena deve pensare alla Virtus Entella. Non a caso il tecnico dei romagnoli Domenico Toscano ha fatto il punto alla vigilia dell'esordio stagionale in coppa Italia: “Veniamo da sole tre settimane di allenamenti, ma la squadra ha lavorato bene, con grande attenzione, con voglia di sacrificarsi e questo aspetto è fondamentale”.