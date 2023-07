Cesena, svelate le nuove maglie: omaggio alla Curva Mare e alla Romagna

Il ritorno delle righe richiama così una delle maglie “cult” nella storia del Cavalluccio, quella indossata nella stagione 86/87 fino allo spareggio di San Benedetto del Tronto che l’8 luglio 1987 regalò la terza promozione in Serie A.

Una rievocazione del passato e uno slancio verso il futuro. Tradizione e modernità. L’omaggio alla Curva Mare e alla Romagna insieme a un tocco di internazionalità. C’è tutto questo nelle divise ufficiali 2023/24 del Cesena FC, realizzate da Erreà, neo Sponsor Tecnico bianconero. Il Cavalluccio, come nella passata stagione, resta il protagonista indiscusso anche delle nuove divise: lo storico simbolo che caratterizza il club bianconero non solo appare all'interno dello scudetto posizionato iconicamente sul cuore, ma viene raffigurato tono su tono o a contrasto sulla maglia.

Maglia che diventa una piattaforma di comunicazione per rinsaldare il patto tra la squadra e la tifoseria bianconera, quel patto esemplificato nello scorso campionato dall’immagine che vedeva l’una e l’altra, dopo ogni vittoria in casa e in trasferta, unite a cantare “Romagna Mia”. E’ così il claim "Insieme più forti" (alternato nella sua versione inglese "Stronger together") a comporre le sottili righe verticali che contraddistinguono la prima divisa, a prevalenza bianca, caratterizzata da un elegante design che unisce i classici colori bianco e nero. Il ritorno delle righe richiama così una delle maglie “cult” nella storia del Cavalluccio, quella indossata nella stagione 86/87 fino allo spareggio di San Benedetto del Tronto che l’8 luglio 1987 regalò la terza promozione in Serie A.

La seconda maglia mantiene la stessa impostazione grafica di quella “home” con i colori invertiti e con le righe in tono, infine la terza coniuga il nero con l'azzurro che richiama il mare della Romagna e il colore della Curva Mare, cuore pulsante della passione bianconera. Anche in questo caso, il Cavalluccio è posizionato sia nella parte superiore a contrasto che in tono sulla parte centrale e posteriore. Il risultato è una maglia che rappresenta un connubio tra stile e grinta, passione e orgoglio. A unire le tre versioni, oltre alla scollatura a giro, è infine la scritta "Dai Burdel" posta sul retro del collo, un elemento che ha connotato tutte le collezioni degli ultimi anni, altro richiamo al territorio della Romagna e alla sua gente.

Le maglie presentano una vestibilità semi-aderente e sono realizzate con il tessuto “Mundial”, un filato dall'effetto "seconda pelle" ideale per sostenere le performance in gara. Il tessuto è morbido e confortevole, con costruzione a doppia foratura, caratterizzato dalla presenza di minuscoli microfori studiati per assicurare una ventilazione e una regolazione ottimale della temperatura corporea e garantire così una traspirabilità completa durante l'azione in campo.