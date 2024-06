Una delle principali gioie per Buffon è stata la vittoria della Juventus nella Coppa Italia. La finale disputata a Roma ha visto i bianconeri affrontare l' Atalanta di Gasperini in una partita combattuta fino all'ultimo minuto. La Juventus è riuscita a spuntarla di misura, grazie ad un gol di Dusan Vlahovic che ha regalato un'altra coppa alla già ricca bacheca del club torinese.

Un altro momento clou è stato il ritorno del Parma in Serie A . Dopo tre anni trascorsi in Serie B, i crociati hanno dominato il campionato cadetto dall'inizio alla fine, dimostrando una forza e una determinazione straordinarie. Questa promozione è il risultato di una cavalcata impressionante che ha riportato il club gialloblù nella massima serie del calcio italiano. Buffon, che ha giocato con il Parma all'inizio della sua carriera, ha sempre mantenuto un legame speciale con la squadra e ha espresso la sua gioia per questo storico ritorno.

La Carrarese Torna in Serie B dopo 76 Anni

Dulcis in fundo, la Carrarese, la squadra della città natale di Buffon, è tornata in Serie B dopo 76 anni di assenza. Questo risultato è particolarmente significativo per Buffon, che ha sempre avuto a cuore le sorti del club toscano. La promozione della Carrarese è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale e ha coronato una stagione straordinaria, festeggiata sui social dall'ex n°1 al mondo: "Non potrei essere più felice! Juve che conquista la Coppa Italia, il Parma di nuovo in Serie A e la mia Carrarese in Serie B. Che stagione fantastica!".