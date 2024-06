Serie C, niente derby campano: la finale playoff è Vicenza-Carrarese

Entrambe out le due campane che sognavano di giocarsi la Serie B nei derby del Partenio e del Vigorito...

Vincenzo Bellino Redattore 3 giugno 2024 (modifica il 3 giugno 2024 | 08:43)

Chi si aspettava una finale tutta campana, un derby campano tra Avellino e Benevento, ne sarà rimasto sicuramente deluso. Gli irpini e i sanniti si inceppano sul più bello e devono rimandare nuovamente l'appuntamento con la promozione in Serie B. A giocarsi il torneo cadetto saranno Vicenza e Carrarese, gara d'andata al Romeo Menti (mercoledì 5 giugno ore 21:00), ritorno allo Stadio dei Marmi (domenica 9 giugno ore 17:30).

Il Vicenza elimina l'Avellino — Bastava un pari all'Avellino per qualificarsi alla finale playoff, in virtù di una posizione di classifica migliore in regular season e invece al Romeo Menti il Vicenza si impone 2-1 ed elimina la squadra di Michele Pazienza. I veneti indirizzano la gara sui binari giusti nel primo tempo grazie ad un'incursione vincente di Della Morte e raddoppiano nella ripresa con Costa che raccoglie un suggerimento da corner di Ronaldo e sigla il 2-0 con una conclusione al volo. Il penalty di Patierno tiene in vita l'Avellino, l'espulsione di Golemic dà speranza alla piazza irpina, ma il doppio giallo di Armellino ristabilisce la parità numerica e spiana la strada al Vicenza.

Tra i migliori in campo della formazione allenata da Vecchi non può non esserci l'estremo difensore Confente, decisivo ad inizio ripresa sulle conclusioni di Gori e Cancellotti. Appuntamento col destino rimandato per la compagine biancoverde che nella prossima stagione disputerà il sesto campionato consecutivo di Serie C.

La Carrarese blocca il Benevento — L'avversaria del Vicenza in finale sarà la Carrarese che dopo il successo per 1-0 all'andata, blocca sul 2-2 il Benevento al Vigorito e lo elimina dalla post-season. Padroni di casa in vantaggio con Lanini, subiscono il pari immediato degli ospiti con Finotto, che già in gara-1 aveva fatto male alla retroguardia sannita. Talia riporta avanti i giallorossi al 45', ma nella ripresa una punizione capolavoro di Schiavi fissa il punteggio sul 2-2 finale che promuove i toscani.