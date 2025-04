Semifinale di andata: i rossoneri per rendere meno amara la stagione, i nerazzurri vogliono proseguire verso il sogno triplete

Alessandro Stella 1 aprile - 15:40

Milan-Inter, atto quarto. Le due rivali meneghine si ritrovano anche in Coppa Italia, dopo i derby di campionato e Supercoppa Italiana. Domani sera, ore 21 a San Siro, va in scena la gara di andata delle semifinali. Un trofeo che a questo punto dell'anno assume un valore diverso per rossoneri e nerazzurri. Il Milan, fuori dalla Champions League e nono in Serie A, ha la coppa nazionale come unico vero obiettivo per rendere meno negativa la stagione e qualificarsi almeno alla prossima Europa League.

L'Inter invece è ancora in corsa su tutti i fronti e il sogno triplete è concreto. E la doppia sfida in Coppa Italia rappresenta anche un'occasione per sfatare il tabù dei derby stagionali (due vittorie del Milan e un pareggio fin qui). Ma come arrivano le due squadre a questa partita? Lo stato di forma è molto differente.

Milan-Inter, come arrivano i rossoneri al derby di Coppa Italia — Quattro sconfitte nelle ultime sei gare e morale basso. Tanti fattori non sono a favore del Milanin questo spezzone di stagione, a partire dai numeri. I rossoneri dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord sono calati ulteriormente, raccogliendo solo 6 punti su 18 nelle successive sfide di campionato. Tre ko di fila tra Torino, Bologna e Lazio, poi le due vittorie faticose su Lecce e Como e infine l'ennesimo scivolone contro il Napoli domenica sera.

I gol fatti non mancano (l'ultimo match senza reti realizzate risale al 12 febbraio), anche se i centravanti stentano, ma è la difesa a preoccupare di più. 11 gol subiti nelle ultime sei e clean-sheet che manca da un mese e mezzo. E l'Inter ha una media di due gol a partita... Più in generale la squadra di Sergio Conceicao fatica a trovare la propria identità di gioco e i giocatori più rappresentativi peccano di continuità. A favore dei rossoneri c'è invece il fatto che nei tre derby e nelle due partite di Coppa Italia (6-1 contro il Sassuolo e 3-1 contro la Roma) disputate finora in stagione sono arrivate alcune tra le migliori prestazioni stagionali.

Milan-Inter: nerazzurri tra turnover e obiettivo triplete — Stato di forma decisamente migliore per l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi, dopo un momento di flessione nella prima parte di febbraio, si è risollevata vincendo sette delle ultime otto gare tra Serie A, Champions e Coppa Italia. I nerazzurri hanno conquistato nel frattempo anche la vetta del campionato e approcciano gli ultimi due mesi di stagione forti della possibilità di vincere ogni trofeo. Allo stesso tempo però il calendario è molto fitto e la lotta Scudetto serrata.

In più la sfida europea contro il Bayern Monaco incombe sullo sfondo (l'andata dei quarti di finale è prevista per martedì prossimo). Da qui l'inevitabile dilemma in vista della gara di domani: optare per un turnover concreto, rischiando di sacrificare derby e coppa, o indossare il vestito migliore? Più probabile la prima scelta, visto che tra squalifiche e infortuni l'Inter deve rinunciare a prescindere a diversi giocatori. Finora in Coppa Italia i nerazzurri hanno fatto percorso netto: 2-0 all'Udinese e 2-0 alla Lazio senza mai subite gol.