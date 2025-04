La conferenza stampa del tecnico portoghese in vista del derby di Coppa Italia

Federico Grimaldi 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 15:26)

Domani c'è la partita più attesa dell'anno per il Milan. I rossoneri hanno un unico modo per risollevare questa stagione: vincere la Coppa Italia. Il derby contro l'Inter sarà una partita da dentro e fuori e Conceiçao lo sa bene. Nella conferenza stampa pre-match, il portoghese ha avuto modo di analizzare la situazione che si vive all'interno dello spogliatoio.

Milan, Conceiçao: "Domani dobbiamo partire forte" — Un avvio fantastico, culminato con la vittoria della Supercoppa e poi, all'improvviso, il buio. Il Milan di Conceiçao sembra essere perduto in un mare la cui via sembra essersi smarrita. La squadra del portoghese non riesce ad uscire fuori da un momento drammatico, anzi. La sconfitta col Napoli lo ha portato ancor di più fuori dal discorso europeo. Conceiçao, nella conferenza stampa pre-Inter, ha cercato di tenere l'attenzione alta in vista del derby: "Il derby è sempre una partita importante per tanti valori. I momenti sono diversi, con anche qualche giocatore diverso. Cercheremo di fare una buona partita. Dobbiamo entrare forte in partita e vincere".

Su Leao: "Rafa lo conosco già da tanti anni. Penso ancora che possa diventare il più forte del mondo. Lo conoscevo già in Portogallo, dai suoi inizi. Se gioca, viene detto che è intermittente durante la partita. Se subentra, si dice che doveva giocare dall'inizio, ma è sempre facile parlare dopo. Rafa, sono convinto, a livello di qualità resta uno dei migliori. Ora serve trovare quella consistenza che può portarlo a essere uno dei migliori al mondo"

L'impatto dei nuovi arrivati — Sono piovute tante critiche suoi nuovi giocatori arrivati nella sessione invernale. Nonostante, le enormi quantità di denaro spese, i nuovi arrivi non sembrano aver portato freschezza ed inventiva, anzi. Gimenez appare in difficoltà, Joao Felix sembra il lontano parente di quello ammirato in Portogallo. Tuttavia, l'allenatore del Milan non sembra preoccupato: "Arrivare qua in Italia e fare subito bene non è facile. C'è bisogno di un periodo di ambientamento. E' una cosa normale che succede a tutti i giocatori. La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo, con grandi allenatori e giocatori. Deve stare tranquillo (Gimenez): a me all'inizio dissero che ero una 'pippa', poi ho vinto la Supercoppa. Ha bisogno di ritrovare fiducia". Su Joao Felix: "Vale la stessa cosa detta su Gimenez".

Milan, Conceiçao: "Non sono abituato al 9° posto" — "Mi piace vivere con intensità giorno dopo giorno e cercare di migliorare la squadra a livello professionale e non solo. Il mio pensiero, ogni giorno, è di migliorarmi ed essere cosciente di aver dato tutto. Come mi sentirò, non lo so. Ora non sono la persona più felice del mondo per quello che ho vissuto. Parlo in termini di risultati ovviamente, perché il rapporto con la squadra è ottimo" Sono focalizzato a vincere dei titoli. Non sono abituato a stare al 9° posto, ho sempre lottato per posizioni importanti. Sono un allenatore che lotta per vincere le partite e titoli. Ecco a che tipo di difficoltà mi riferivo. In questo momento non siamo in una classifica da Milan, ma la partita di domani ci può portare a essere vicini al titolo", così, Conceiçao, al termine della conferenza stampa.

