Coppa Italia, Simone Inzaghi sfida Marco Baroni: le probabili formazioni di Inter-Lazio

L'Inter prova il colpaccio dopo la delusione dello scorso anno, in cui è stato eliminato agli ottavi dal Bologna.

Lorenzo Maria Napolitano 25 febbraio - 00:44

Dopo l'eliminazione ottenuta contro il Bologna la scorsa stagione, agli ottavi di finale, l'Inter si pone l'obiettivo di arrivare quantomeno in finale quest'anno in Coppa Italia. Sogni ambiziosi, che per essere raggiunti comportano superare un ostacolo non indifferente oggi, contro la sorprendente Lazio di Marco Baroni. La squadra capitolina ha battuto il Napoli con un risultato parecchio convincente ed è attualmente in lotta in tutte le competizioni, nonostante sia un po' in ritardo in campionato tra le prime della classe che ambiscono allo scudetto. L'Inter, invece, ha piegato l'Udinese e mette nel mirino il derby di Milano, dato che chi vincerà la partita affronterà la formazione di Conceiçao in semifinale.

Il momento di forma e le probabili formazioni — L'Inter sotto un punto di vista morale gode di un momento positivo, dato che recentemente è riuscito a sradicare il Napoli dalla vetta della classifica. Questa settimana, peraltro, ci sarà l'attesissimo scontro al vertice allo Stadio Diego Armando Maradona, in cui senza dubbio ci si giocherà un'importante fetta di titolo, nonostante i punti a dividere le due squadre (in realtà, le tre, se non quattro) siano davvero pochi. Al momento la formazione di Simone Inzaghi gode di un solo punto di vantaggio da quella di Conte, ma dalla settimana prossima potrebbero diventare addirittura quattro. I nerazzurri sono reduci da un successo, sofferto, contro il Genoa. La rete è arrivata da parte di Lautaro Martínez, che sembra aver superato la crisi realizzativa che ha affrontato negli scorsi mesi. L'ex calciatore del Racing al momento è fermo a quota dieci gol in Serie A, a cui vanno però aggiunti cinque assist.

L'argentino, però, probabilmente partirà in panchina nel match contro la Lazio. Il tecnico infatti, alla luce della ripresa della Champions League - in cui l'Inter affronterà il Feyenoord - e del big match di sabato, potrebbe dare spazio ad alcuni calciatori che ne hanno avuto meno in questa prima metà di stagione. In difesa, per esempio, potrebbe partire Bissek insieme a De Vrij al posto di Bastoni. Una chance da titolare sarà concessa anche all'ex centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, ma le novità più importanti saranno in attacco. Potrebbero infatti partire dalla panchina sia Lautaro che Marcus Thuram, quest'ultimo però più per non forzare il recupero. Dunque, in attacco possibile spazio alla coppia composta da Taremi e Arnautovic. Le statistiche non aiutano i due attaccanti, dato che hanno segnato entrambi soltanto una rete in Serie A. Più nello specifico, l'iraniano ha firmato soltanto tre centri in questa stagione, così come l'austriaco.

Non faranno parte del match invece Carlos Augusto, Correa ed il nuovo acquisto Zalewski. Quest'ultimo si è fermato a causa di un problema muscolare e, attraverso il bollettino medico pubblicato sul sito ufficiale, l'Inter ha riportato che il centrocampista polacco sta affrontando un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Il problema non sembra di grave entità, ma molto difficilmente l'ex calciatore della Roma potrà scendere in campo durante lo scontro diretto contro il Napoli.

Anche la Lazio dovrebbe scendere in cambio con qualche modifica rispetto all'ultima partita giocata contro il Venezia, e pareggiata per 0-0. Si prevedono infatti cinque cambi rispetto alla gara del Penzo: in porta dovrebbe essere confermato Mandas al posto di Provedel, ed è in difesa che ci dovrebbero essere i cambi più massicci. Non partirà Nuno Tavares dal primo minuto e ci sarà il ritorno di Pellegrini, mentre a destra ci sarà Lazzari e completeranno il reparto difensivo Gigot e Gila. Possibile partenza dal primo minuto per Tchaouna in attacco. Non faranno parte della partita invece Patric, Castellanos, Dele-Bashiru e Hysaj. Anche in questo caso le statistiche non aiutano i nuovi innesti della Lazio. Loum Tchaouna, infatti, in 18 partite disputate quest'anno in Serie A è riuscito a realizzare soltanto un gol, contro il Como ad ottobre. Il prossimo cliente non sarà neanche troppo facile da gestire, dato che l'Inter ha subito appena 6 reti nelle ultime 12 partite casalinghe disputate in tutte le competizioni.

Il tour the force, infine, non riguarda soltanto l'Inter dato che anche la squadra di Baroni tra Coppa Italia, campionato ed Europa League sarà parecchio impegnata. Dopo la sfida a Simone Inzaghi sarà il turno del Milan, a San Siro (dove molto probabilmente ritornerà tra i pali Provedel) e poi inizieranno gli ottavi di finale in cui i biancocelesti proveranno a strappare il pass per i quarti contro il Viktoria Plzen.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Noslin; Dia. Allenatore: Baroni.

I precedenti — L'ultimo confronto di Coppa Italia tra Inter e Lazio risale ai quarti di finale dell'edizione 2018/2019, in cui a qualificarsi fu la squadra capitolina. I biancocelesti, però, da diverso tempo non riescono ad avere la meglio sull'Inter, che negli ultimi anni si è affermata come una delle squadre più attrezzate d'Italia ed è riuscita anche a infliggere severe sconfitte alla Lazio. L'ultima partita, infatti, è terminata 0-6 in favore della squadra di Simone Inzaghi, all'Olimpico di Roma. Bisogna riavvolgere il nastro della storia di qualche anno per leggere circa una vittoria della Lazio, che l'ultima volta in cui ha battuto l'Inter correlava l'anno 2022 e vinse per 3-1. L'Inter, infine, è una delle squadre che ha vinto più edizioni della Coppa Italia, ma la Lazio insegue appena sotto. Parliamo rispettivamente di due squadre che collezionano 9 e 7 trofei, ed hanno senz'altro motivazioni importanti per aggiungere l'ennesimo successo alla propria bacheca.

