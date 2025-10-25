Coreografie e tifosi: Lazio-Juventus vista dagli spalti

Dall’aquila di 60 metri alla scenografia “HONOR”, la Curva Nord biancoceleste trasforma ogni sfida in un’opera d’arte. E anche quando vince la Juve, lo spettacolo resta loro

Silvia Cannas Simontacchi

Lazio-Juventus non è un classico. Non ha la tensione di una stracittadina, dove perdere significa convivere con l’onta per giorni, ma viene comunque vissuta con la rabbia di chi non può permettersi di dare nulla per scontato. È una sfida che, nel tempo, ha deciso scudetti e infranto lieti fini che sembrava già scritti. I padroni di casa, a caccia di tre punti pesanti, aspettano la Juventus di Tudor, con una panchina che comincia a scricchiolare. All’Olimpico sono previsti circa 44 mila spettatori: l’atmosfera sarà tutt’altro che rilassata.

La Curva Nord è pronta a fare la sua parte. Come un pavone che fa la ruota – o meglio, come un’aquila che dispiega le ali – anche questa volta i biancocelesti potrebbero cercare di imporsi già dagli spalti, mentre la tifoseria juventina, confinata nel settore ospiti, sembra ormai lontana nel tempo e nello spazio da sciarpate e fumogeni.

Lazio-Juventus: il battito della Curva Nord La tifoseria della Lazio è tra le più riconoscibili d’Italia, per stile e identità. Prima di un big match, gli ultras biancocelesti preparano ogni dettaglio con precisione militare: l’ingresso anticipato, le prove, le istruzioni per i tifosi. “Entrate presto e mantenete il posto assegnato”, si legge spesso nei comunicati. Il tono è perentorio, come quello di un comandante che schiera una testuggine romana. Poi si alzano in alto le sciarpe, sulle note di “So’ già du’ ore”. Al Fischio di inizio, la curva spinge la squadra come un dodicesimo uomo, rivolgendo invettive e offese ai bianconeri. Che, malgrado le difficoltà di gestire e organizzare il tifo in trasferta e gli sfottò per le messe in scena poco ordinate, sanno comunque farsi sentire.