Nulla da fare per al società silana, punita lo scorso agosto, per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps nella scorsa stagione. Ora ipotesi ricorso al Consiglio di Stato?

Il Cosenza dunque rimane ultimo con 27 punti nel campionato di Serie B. Domani, alle ore 15, i silani affrontano la Salernitana in quello che potrebbe essere un ultimo disperato scontro salvezza. In caso di ko con i rivali campani infatti la retrocessione in Serie C sarà praticamente certa (la matematica potrebbe arrivare nel turno del 1 maggio). I giocatori e il tecnico Massimiliano Alvini sono chiamati dunque ad un vera propria impresa.