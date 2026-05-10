Il tecnico della Cremonese ha analizzato il match contro il Pisa, parlando del valore dei singoli e dando la carica per i prossimi impegni. Giampaolo crede nella salvezza
Pisa e Verona sono già matematicamente in Serie B. Cremonese e Lecce, probabilmente, si contenderanno la permanenza in Serie A. La squadra lombarda oggi ha affrontato i pisani vincendo con il netto risultato di 3-0, grazie anche ad una rete di Jamie Vardy. In conferenza stampa, Marco Giampaolo ha commentato la prestazione dei grigiorossi. Di seguito, vi proponiamo le sue parole.
Le dichiarazioni di Giampaolo in conferenza stampaSULLA PARTITA - "Non si possono tenere in bilico partite del genere, serviva giocare e fare il secondo gol. L'avversario è rimasto addirittura in nove ed è stato più semplice portarla a casa. Le ultime due gare saranno pesantissime. Non possiamo tornare indietro e pensare cosa abbiamo fatto prima, conviviamo con l'amarezza di aver perso dei punti nel percorso. L'avversario ora è un punto avanti, intanto andiamo a giocarcela la prossima settimana, nessuna scampagnata".
VERSO LA SALVEZZA - "La testa vale sempre, in assoluto, è la cosa più importante nonché l'aspetto più determinante. Non possiamo essere liberissimi, è chiaro. Stavolta facciamo i complimenti e restiamo aggrappati alla possibilità minima di salvarci".
IL VALORE DEI SINGOLI - "Prova generale molto seria. Grassi sa stare bene in campo, ma deve crescere psicologicamente parlando, deve avere più autostima. Sarebbe più forte di così. Barbieri? Serio, ma dev'essere più ordinato, è giovane e impara sicuramente. Faremo chiudere la palestra del Centro Arvedi, la riempiremo di palloni! Il calcio si gioca con il pallone, non è bilancieri o cose così".
© RIPRODUZIONE RISERVATA