Pisa e Verona sono già matematicamente in Serie B. Cremonese e Lecce, probabilmente, si contenderanno la permanenza in Serie A. La squadra lombarda oggi ha affrontato i pisani vincendo con il netto risultato di 3-0, grazie anche ad una rete di Jamie Vardy. In conferenza stampa, Marco Giampaolo ha commentato la prestazione dei grigiorossi. Di seguito, vi proponiamo le sue parole.

CREMONA, ITALIA - 10 MAGGIO: L'allenatore Marco Giampaolo degli US Cremonese rects durante la partita di Serie A tra US Cremonese e Pisa SC allo Stadio Giovanni Zini il 10 maggio 2026 a Cremona, Italia. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

Le dichiarazioni di Giampaolo in conferenza stampa

"Non si possono tenere in bilico partite del genere, serviva giocare e fare il secondo gol. L'avversario è rimasto addirittura in nove ed è stato più semplice portarla a casa. Le ultime due gare saranno pesantissime. Non possiamo tornare indietro e pensare cosa abbiamo fatto prima,. L'avversario ora è un punto avanti, intanto andiamo a giocarcela la prossima settimana, nessuna scampagnata".

VERSO LA SALVEZZA - "La testa vale sempre, in assoluto, è la cosa più importante nonché l'aspetto più determinante. Non possiamo essere liberissimi, è chiaro. Stavolta facciamo i complimenti e restiamo aggrappati alla possibilità minima di salvarci".

IL VALORE DEI SINGOLI - "Prova generale molto seria. Grassi sa stare bene in campo, ma deve crescere psicologicamente parlando, deve avere più autostima. Sarebbe più forte di così. Barbieri? Serio, ma dev'essere più ordinato, è giovane e impara sicuramente. Faremo chiudere la palestra del Centro Arvedi, la riempiremo di palloni! Il calcio si gioca con il pallone, non è bilancieri o cose così".

SU VARDY - "Vardy va oltre, non è mai banale, ha chiavi di lettura sempre diverse. Ho avuto tanti attaccanti bravi, anche Quagliarella era così. La sua carriera parla da sola, non giochi a quei livelli se non hai quel profumo lì. Mi dispiace averlo avuto solo a Parma e con la Lazio".