Dopo il rinvio di Pasquetta, la Serie Bkt riparte dal trentacinquesimo turno. Venerdì 25 aprile, nel giorno della Festa della Liberazione, sono in programma ben otto partite del campionato cadetto ed andrà in scena anche il derby lombardo Cremonese-Mantova. La formazione di Stroppa vuole consolidare il quarto posto in classifica in vista dei Playoff, mentre gli ospiti sono a caccia degli ultimi punti per la salvezza diretta. Entrambe le squadre sono reduci da un buon momento di forma.