Cremonese-Mantova, i precedenti del match di Serie B

Cremonese-Mantova, i precedenti tra le due squadre

I precedenti tra Cremonese e Mantova sono 38, giocati dalla stagione 1925/1926 fino a quella in corso. La metà delle partite tra le due squadre lombarde è finita in parità, mentre le vittorie tendono, di poco, verso la Cremo: 10 contro le 9 dei loro avversari di domani. Anche sulla statistica dei gol, la squadra grigiorossa ha un leggero vantaggio (33 contro i 31 dei mantovani). I padroni di casa non vincono contro i biancorossi dalla Lega Pro (Serie C) 2015/2016, quando vinsero 0-2.