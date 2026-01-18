Cremonese, Nicola: “Continuiamo a lottare per raggiungere il nostro obiettivo”

Alla vigilia della sfida salvezza contro l’Hellas Verona, in programma lunedì 19 gennaio allo stadio Zini per la 21ª giornata di Serie A Enilive, Davide Nicola ha presentato il match in conferenza stampa. Il tecnico grigiorosso ha analizzato le insidie dell’avversario, il momento della Cremonese e l’importanza dell’aspetto emotivo in una gara dal peso specifico elevato. Tra assenze, valutazioni tattiche e la particolarità di non poter essere in panchina, Nicola ha ribadito fiducia nel gruppo e nell’unità d’intenti, sottolineando ancora una volta come organizzazione, sacrificio e supporto del pubblico saranno determinanti nel percorso verso l’obiettivo stagionale.