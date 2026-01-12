derbyderbyderby calcio italiano Nicola infuriato: “Il primo gol mi innervosisce, c’era il fallo di Locatelli”

IL POSTICIPO

Nicola infuriato: “Il primo gol mi innervosisce, c’era il fallo di Locatelli”

Tanta rabbia per i vari episodi che hanno compromesso il primo tempo e l'inerzia della sfida
Michele Massa
Passivo durissimo e serata da dimenticare per la Cremonese e per Davide Nicola(espulso nel primo tempo). La Juventus passeggia e dilaga, mentre gli ospiti recriminano per il rigore prima concesso poi revocato che poteva rendere totalmente diversa la sfida. Sull'episodio e sull'analisi generale della partita sono arrivate dopo il triplice fischio, le dichiarazioni del tecnico ex Salernitana.

