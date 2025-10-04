Fischio finale a San Siro, con l'Inter che batte con un netto 4-1 la Cremonese e porta a casa i 3 punti. Pomeriggio amaro dunque per la formazione grigiorossa, che ha provato ad opporsi come ha potuto ai nerazzurri e che ha visto così crollare la propria imbattibilità stagionale. Al termine del match, Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare quanto visto nel corso dei 90 minuti.