Cremonese, oggi trent’anni da vittoria Coppa Anglo-Italiana a Wembley

Sabato 27 marzo 1993 i grigiorossi di mister Gigi Simoni batterono 3-1 il Derby County con i gol di capitan Corrado Verdelli, Riccardo Maspero e Andrea Tentoni. Sul canale ufficiale YouTube Us Cremonese sarà possibile rivivere la sfida...

Oggi è il trentennale del successo della Cremonese a Wembley nella Coppa Anglo-Italiana. Una partita rimasta nella leggenda per i grigiorossi, che in quel momento, con mister Gigi Simoni in panchina, alzavano al cielo l’unico trofeo internazionale vinto dal club fino ad oggi.

Su cuoregrigiorosso.com si legge che è stato "il punto più alto della gloriosa e ultracentenaria storia della Cremonese, il preludio degli anni d’oro della Serie A (tre campionati consecutivi in massima serie dal 1993 al 1996). Un migliaio di tifosi giunti dalla città del Torrazzo per vivere l’emozione di una finale che sarebbe stata in ogni caso indimenticabile".

Solamente tre giorni prima la società aveva festeggiato 90 anni di storia, a Wembley il successo per 3-1 contro il Derby County, formazione già sconfitta dai lombardi nella fase a gironi. Nonostante gli addii del calibro di Favalli, Marcolin, Bonomi, Rampulla e Chiorri, la Cremo aveva allestito una rosa di tutto rispetto (e di prospettiva), in grado non solo di conquistare il trofeo a fine marzo, ma anche di conquistare la promozione in Serie A.

Come ricorda La Provincia di Cremona, inoltre, nella serata di sabato la coppa è tornata a brillare sotto le luci dello stadio Zini, sorretta dai protagonisti di quel sabato 27 marzo del 1993. Non è il primo ritrovo degli ex grigiorossi, ma è probabilmente il più speciale perché inserito nella quattro giorni che la società ha organizzato per festeggiare i 120 anni di vita.

Dalle 14.30 di oggi, inoltre, sul canale ufficiale YouTube Us Cremonese sarà possibile rivivere le emozioni della memorabile sfida finale del Torneo Anglo-Italiano.