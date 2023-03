Cremonese, svelato programma celebrazioni per 120esimo anniversario fondazione

"Centovent’anni di storia da celebrare e festeggiare insieme - scrive la società grigiorossa in una nota sul sito ufficiale -. Sono trascorsi 120 anni da quel 24 marzo 1903, giorno in cui nell’allora Osteria La Varesina di piazza Sant’Angelo fu fondata l’Unione Sportiva Cremonese: ricorrenza che fa del club grigiorosso uno dei più antichi tra quelli che partecipano all’attuale campionato di Serie A. Sono diverse le iniziative in programma da venerdì 24 marzo (il 23 giornata inaugurale riservata alle autorità) a lunedì 27 marzo (altra data storica per i grigiorossi, che giusto 30 anni fa a Wembley vinsero il torneo Anglo Italiano) che coinvolgeranno gli studenti delle scuole del territorio (sono circa 1000 le prenotazioni), i tantissimi appassionati e gli ex giocatori della Cremo. Teatro delle iniziative sarà lo stadio intitolato a Giovanni Zini, il portiere della primissima formazione della Cremo: la 'casa' dei grigiorossi fin dal lontano 1919 accoglierà dalle 9 di venerdì 24 i visitatori che potranno vivere un indimenticabile viaggio nel tempo. Lo stadio, infatti, si trasformerà in uno suggestivo spazio espositivo nel quale gli ospiti potranno immergersi nella storia e vivere le esperienze del presente attraverso il walk about che li porterà a scoprire anche gli angoli solitamente inaccessibili al pubblico durante gli incontri della Cremonese. Nell’occasione saranno esposti i principali trofei conquistati dai grigiorossi nel corso degli anni, le maglie indossate nel tempo da calciatori entrati nella storia del club e sarà proiettato un video emozionale dove ad emergere è la passione e il senso di appartenenza per i nostri colori raccontati direttamente dalle voci dei tifosi e dei protagonisti del passato. La festa, sabato 25, varcherà anche il cancello dello Zini per trasferirsi nel parcheggio retro Curva Sud, dove, dalle 15, saranno allestiti spazi gioco per i bambini (saranno presenti gli istruttori del settore giovanile della Cremonese) e aree di svago per le famiglie, festa alla quale, dalle 20 in poi si aggiungeranno gli ex grigiorossi al quale sarà consegnato un riconoscimento societario".