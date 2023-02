120 anni fa la nascita della Cremonese: faceva tanti sport ma non il calcio…

“Un cammino iniziato in piazza Sant’Angelo – spiega il club sul sito ufficiale –, nei locali dell’allora ‘Osteria La Varesina’, divenuta immediatamente la prima leggendaria sede sociale di un sodalizio sportivo che da oltre un secolo è parte integrante del nostro territorio. Allora i colori del club presieduto da Emilio Faia erano il biancolilla e il calcio non compariva tra le discipline praticate d’acchito. Lo erano, invece: ciclismo, scherma, ginnastica, lotta e sollevamento pesi. Il football entrò a far parte dei costumi dell’U.S. Cremonese nei primi anni 10 del ventesimo secolo, diventando, dal 1913, parte fondamentale delle attività. Da allora, prima con la maglia biancolilla e poi con gli amatissimi colori grigiorossi, la Cremo ha saputo scrivere una storia ricca di successi memorabili, momenti bui, tracolli e rinascite. Un viaggio fatto di volti, lacrime, sorrisi, valori e passione che ha coinvolto nel corso del tempo decine di migliaia di persone accomunate dall’amore per la nostra maglia”.