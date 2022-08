La nuova seconda maglia della Cremonese: colletto lilla e richiamo alle origini

“Nel gergo calcistico la maglia Away, detta anche ‘da trasferta’ è chiamata: la ‘seconda maglia’ – si legge nella nota ufficiale della società –. Nella realtà, per la stagione 2022/23, quella che sancisce il nostro ritorno in Serie A, Cremonese e lo sponsor tecnico Acerbis hanno scelto di realizzare e riproporre in chiave moderna la storica ‘prima maglia’ del club: bianca con colletto lilla”.