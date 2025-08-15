Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere la partita tra Cremonese e Palermo, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. I due club si affronteranno domani sera alle ore 21:15 presso lo Stadio Giovanni Zini.
Coppa Italia
Cremonese-Palermo, dove vedere la partita in tv e streaming live
Come arrivano le due squadre alla partita—
La Cremonese ha terminato la scorsa stagione battendo lo Spezia in finale dei Play-off ed ottenendo la promozione in Serie A. Per il suo ritorno nella massima competizione, la squadra lombarda ha scelto come nuovo allenatore Davide Nicola. Nel corso di questa sessione di calciomercato, i grigiorossi hanno avuto modo di prendere nuovi innesti come Federico Baschirotto dal Lecce, poi Lapo Nava, Warren Bondo e Filippo Terracciano dal Milan e ha rinforzato il reparto dei portieri con l'arrivo di Emil Audero e Marco Silvestri. Nelle amichevoli pre-campionato, la Cremonese ha perso contro il Torino, vinto contro la Pro Patria e pareggiato contro la Reggiana.
Per la nuova stagione, il Palermo giocherà ancora in Serie B e ha scelto come nuovo tecnico Filippo Inzaghi, che ha accettato la destinazione siciliana dopo aver ottenuto la promozione in A sulla panchina del Pisa. I rosanero hanno rinforzato la propria squadra con acquisti d'esperienza come Augello, Gyasi, Bani e Bardi. I ragazzi di SuperPippo hanno disputato e vinto diverse amichevoli, perdendo soltanto l'ultima contro il Manchester City di Pep Guardiola.
Probabili formazioni—
Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, le due squadre dovrebbero giocare con le rispettive formazioni titolari.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Sernicola, Baschirotto, Bianchetti; Floriani M.,Collocolo, Grassi, Pezzella, Zerbin; Vazquez, De Luca. All: Nicola
PALERMO (3-5-2): Gomis; Diakitè, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Segre, Augello; Brunori, Pohjanpalo. All: Inzaghi
Cremonese-Palermo, dove vedere il match—
La vincitrice di questa partita incontrerà al prossimo turno di Coppa Italia una tra Udinese e Carrarese. La sfida di domani sera tra grigiorossi e rosanero si potrà vedere in diretta televisiva su Italia 1. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, i tifosi potranno seguire il match su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it.
