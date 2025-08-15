Cremonese-Palermo, dove vedere la partita in tv e streaming live

Come arrivano le due squadre alla partita

La Cremonese ha terminato la scorsa stagione battendo lo Spezia in finale dei Play-off ed ottenendo la promozione in Serie A. Per il suo ritorno nella massima competizione, la squadra lombarda ha scelto come nuovo allenatore Davide Nicola. Nel corso di questa sessione di calciomercato, i grigiorossi hanno avuto modo di prendere nuovi innesti come Federico Baschirotto dal Lecce, poi Lapo Nava, Warren Bondo e Filippo Terracciano dal Milan e ha rinforzato il reparto dei portieri con l'arrivo di Emil Audero e Marco Silvestri. Nelle amichevoli pre-campionato, la Cremonese ha perso contro il Torino, vinto contro la Pro Patria e pareggiato contro la Reggiana.