Termina con un pareggio anche l'ultimo match di giornata tra Cremonese e Udinese. Al gol di Terracciano risponde Zaniolo, in una partita che vede la squadra lombarda recriminare per le due occasioni non sfruttate dal grande atteso Jamie Vardy. Cremonese che, nonostante il quarto pareggio nelle ultime cinque giocate, rimane comunque salda nella parte sinistra della classifica, forte di un solido percorso fin qui.
Cremonese-Udinese, Nicola: "Siamo contenti di aver fatto punti e della prestazione offerta oggi"
DICHIARAZIONI
Al termine della partita contro i bianconeri, il tecnico dei grigiorossi parla dei miglioramenti individuali, come quello di Terracciano, e di quelli collettivi della propria rosa, compatta verso l'obiettivo