Un punto e una striscia di risultati che continua, per la squadra del tecnico ex Salernitana c'è solo da sorridere al triplice fischio

Michele Massa 27 settembre - 17:39

Continua la striscia d'imbattibilità della Cremonese, che sul campo del Como si difende in modo ordinato e recupera il gol di Nico Paz con un guizzo di Baschirotto. Per Nicola e soci un punto in più in classifica e uno in meno verso la salvezza. Nel post-partita il tecnico non ha nascosto la sua felicità per il risultato agguantato di forza.

Nicola soddisfatto della sua Cremonese dopo il pareggio di Como — NICOLA APPLAUDE I SUOI - "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, non era facile venire qui e fare la partita che abbiamo fatto. Il primo tempo mi è piaciuto fino al gol, ma sembrava avessimo troppo rispetto di un avversario comunque forte; noi, comunque, dobbiamo essere organizzati senza palla ed essere propositivi. Nella ripresa mi sono divertito molto, ho visto una squadra con fiducia: bellissima Cremonese, in entrambe le fasi di gioco".

SUL GRUPPO -"Ho dei calciatori a disposizione. So che non tutti hanno il minutaggio completo, sono contento di aver potuto schierare di nuovo Payero che è un calciatore importante per noi. Siamo stati un po' timidi nel mettere Vardy, perché non volevamo correre rischi inutili, ma settimana prossima toccherà a lui. C'è chi deve ritrovare ritmo, ma può farlo solo giocando. Io cerco di tenere sempre tutti sulla corda".

UNA RIMONTA DI FORZA -"Siamo rientrati dopo il primo tempo e le sensazioni erano già positive. Ma non dovevamo lasciare loro il pallone totalmente. Volevo una squadra alta, abbiamo voluto correre i giusti rischi: ci sono momenti in cui devi accettare l'uno contro uno, alzando i due esterni abbiamo fatto bene e portato più uomini in avanti, guadagnandone in baricentro. L'idea è far coesistere più calciatori di qualità, senza perdere equilibrio: conosciamo la strada, ci arriveremo".