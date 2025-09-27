derbyderbyderby calcio italiano serie a Nicola dopo Como-Cremonese: “Mi sono divertito, ho una squadra bellissima”

Nicola dopo Como-Cremonese: “Mi sono divertito, ho una squadra bellissima” - immagine 1
Un punto e una striscia di risultati che continua, per la squadra del tecnico ex Salernitana c'è solo da sorridere al triplice fischio
Michele Massa
Michele Massa

Continua la striscia d'imbattibilità della Cremonese, che sul campo del Como si difende in modo ordinato e recupera il gol di Nico Paz con un guizzo di Baschirotto. Per Nicola e soci un punto in più in classifica e uno in meno verso la salvezza. Nel post-partita il tecnico non ha nascosto la sua felicità per il risultato agguantato di forza.

Nicola dopo Como-Cremonese: “Mi sono divertito, ho una squadra bellissima”- immagine 2
Davide Nicola, Cremonese (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

Nicola soddisfatto della sua Cremonese dopo il pareggio di Como

NICOLA APPLAUDE I SUOI - "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, non era facile venire qui e fare la partita che abbiamo fatto. Il primo tempo mi è piaciuto fino al gol, ma sembrava avessimo troppo rispetto di un avversario comunque forte; noi, comunque, dobbiamo essere organizzati senza palla ed essere propositivi. Nella ripresa mi sono divertito molto, ho visto una squadra con fiducia: bellissima Cremonese, in entrambe le fasi di gioco".

Nicola dopo Como-Cremonese: “Mi sono divertito, ho una squadra bellissima”- immagine 3
Davide Nicola della Cremonese reagisce durante la partita di Serie A tra US Cremonese e US Sassuolo Calcio allo Stadio Giovanni Zini il 29 agosto 2025 a Cremona, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

SUL GRUPPO -"Ho dei calciatori a disposizione. So che non tutti hanno il minutaggio completo, sono contento di aver potuto schierare di nuovo Payero che è un calciatore importante per noi. Siamo stati un po' timidi nel mettere Vardy, perché non volevamo correre rischi inutili, ma settimana prossima toccherà a lui. C'è chi deve ritrovare ritmo, ma può farlo solo giocando. Io cerco di tenere sempre tutti sulla corda".

UNA RIMONTA DI FORZA -"Siamo rientrati dopo il primo tempo e le sensazioni erano già positive. Ma non dovevamo lasciare loro il pallone totalmente. Volevo una squadra alta, abbiamo voluto correre i giusti rischi: ci sono momenti in cui devi accettare l'uno contro uno, alzando i due esterni abbiamo fatto bene e portato più uomini in avanti, guadagnandone in baricentro. L'idea è far coesistere più calciatori di qualità, senza perdere equilibrio: conosciamo la strada, ci arriveremo".

