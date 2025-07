L’ex centrocampista della nazionale francese Blaise Matuidi , ritiratosi nel 2022, ha raccontato in un’intervista a Tuttosport alcuni aneddoti della sua esperienza alla Juventus , dove ha condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo . Tra ammirazione e risate, Matuidi ha descritto il fuoriclasse portoghese come "un professionista impressionante, ossessionato dal lavoro". Un episodio in particolare è rimasto impresso nella sua memoria.

Matuidi svela: «Cristiano Ronaldo in palestra dopo le partite, anche a notte fonda».

Matuidi ha raccontato alcuni aneddoti relativi a Cristiano Ronaldo durante la sua parentesi alla Juventus: "Una notte siamo tornati alle due del mattino dopo una partita di Serie A, semplicemente per recuperare le auto… Eravamo stanchi morti, ma lui ha convinto Benatia ad andare con lui al centro sportivo per una sessione di recupero. Pensavo fosse impazzito [ride]. Ronaldo era fatto così: non si fermava mai. Questo è il segreto del suo successo ed è per questo che riesce ancora oggi a fare la differenza". Matuidi che ha vestito la maglia bianconera dal 2017 al 2020, ha anche raccontato il suo ruolo "protettivo" nei confronti del portoghese in campo: "Finivo per essere una sorta di guardaspalle di Ronaldo in campo, dovevo coprire gli spazi sulla sua fascia. Siamo diventati amici. È un professionista incredibile e completamente dedito al lavoro".