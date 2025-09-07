Crotone-Cosenza, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire la partita valida per la terza giornata del Gruppo C della terza serie italiana

Filippo Montoli 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 11:02)

La domenica del Gruppo C di Serie C si apre con il derby tra Crotone e Cosenza. La partita è in programma allo stadio Ezio Scida alle ore 17:30. I padroni di casa partono favoriti sia per il fattore casalingo sia per la falsa partenza degli avversari, che fino a qui hanno raccolto solo un punto in campionato. Ecco dove vedere Crotone-Cosenza in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — La stagione del Crotone è cominciata a metà agosto con il primo turno di Coppa Italia di Serie C. Gli uomini di Longo hanno sconfitto 1-0 il Catania, accedendo al turno successivo dove affronteranno il Foggia. In campionato, invece, ha raccolto tre punti in due partite. Perso la prima contro il Benevento per 1-2, il Crotone si è rifatto in trasferta contro l'Altamura, vincendo con un netto 4-0.

Il Cosenza, dopo la retrocessione dalla Serie B, non ha iniziato bene la nuova stagione. In Coppa Italia di Serie C è uscito contro il Monopoli, perdendo 1-0. In campionato ha riaffrontato e sempre in trasferta la squadra pugliese, questa volta pareggiando 2-2. La squadra di Buscè ha poi steccato la prima in casa, perdendo 1-2 contro la Salernitana e chiudendo in dieci uomini la partita.

Le probabili formazioni — Longo non potrà contare su Barberis, Giron e Oviszach. Crotone che dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Merelli in porta. In difesa, la coppia di centrali Cargnelutti e Di Pasquale saranno affiancati da Andreoni e Groppelli sulle fasce. In mediana spazio a Gallo e Vinicius. Sulla trequarti, Zunno, Murano e Maggio saranno alle spalle della punta Gomez.

Buscè ha fuori dai disponibili il solo Garritano, espulso nella partita con la Salernitana. Il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2. Vettorel tra i pali. D'Orazio, Caporale e Barone in difesa. Esterni di centrocampo saranno Contoliano e Arioli, affiancati dal trio Dametto, Kouan e Langella. Tandem d'attacco formato da Florenzi e Mazzocchi.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. Allenatore: Emilio Longo.

COSENZA (3-5-2): Vettorel; D'Orazio, Caporale, Barone; Contoliano, Dametto, Kouan, Langella, Arioli; Florenzi, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Buscè.

Crotone-Cosenza, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la terza giornata del Gruppo C di Serie C sarà possibile seguirla in diretta tv su SkySport, precisamente ai canali 204 e 251 del telecomando. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming del match su Sky Go, su Now e gratuitamente su RaiPlay Sport 2.