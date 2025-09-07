Crotone-Cosenza, statistiche e precedenti del derby calabrese

A quattro stagioni di distanza dall'ultima volta, le due squadre provenienti dalla Calabria tornano ad affrontarsi ed in palio ci sono tre punti importanti

Jacopo del Monaco 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 10:32)

La terza giornata del Girone C di Serie C regala ai propri spettatori il derby calabrese a tinte rossoblù tra il Crotone ed il Cosenza. La partita si giocherà presso lo Stadio Ezio Scida alle ore 17:30 di oggi pomeriggio e, nell'attesa, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre.

Crotone-Cosenza, i precedenti — I due club, allenati rispettivamente da Emilio Longo e da Antonio Buscè, hanno come obiettivo il portare a casa tre punti importanti ai fini della classifica: i Pitagorici, dopo il poker rifilato al Team Altamura in trasferta, puntano alla seconda vittoria di fila dopo la falsa partenza all'esordio contro il Benevento; i Silani, invece, vogliono vincere la prima partita del proprio campionato visto che hanno esordito con un 2-2 a Monopoli e la scorsa settimana hanno perso tra le mura amiche contro la Salernitana.

Durante quest'ultimo incontro, Luca Garritano ha preso un cartellino rosso e, di conseguenza, salterà la sfida dello Scida. Nella giornata odierna, le due squadre si affronteranno per la 40ª volte nella loro storia e le statistiche vanno dalla parte del Crotone: 18 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte. Per quanto riguarda le reti, gli Squali ne hanno realizzati 42, mentre i Lupi sono a quota 25.

Gli ultimi derby Il derby di oggi pomeriggio si è giocato principalmente in terza divisione, poi in cinque edizioni differenti della Serie B ed infine in una stagione di Serie D ed una sola volta in Coppa Italia. Le due squadre calabresi si sono affrontate l'ultima volta nella stagione di cadetteria 2021/2022: il Cosenza ha vinto la gara d'andata 1-0 grazie al gol su punizione di Marco Carraro; al ritorno è terminata con un rocambolesco 3-3, match in cui l'attaccante del Crotone Mirko Marić, grazie alla sua tripletta, è diventato il miglior marcatore della sfida. L'ultimo successo dei Pitagorici ai danni dei Bruzi risale allo 0-1 firmato Junior Messias, ex Milan oggi al Genoa, datato 20 gennaio 2020, quando i due club giocavano in B.