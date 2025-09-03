derbyderbyderby calcio italiano serie a Milan, il papà di Gimenez: “Santi non è mai stato consultato. Lui è molto felice in rossonero”

Le parole di Christian Gimenez, padre di Santiago Gimenez, in merito alla permanenza dell'attaccante messicano al Milan: ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Claro Sports'
Giorgio Trobbiani
Intervenuto ai microfoni di 'Claro Sports', Christian Gimenez, papà di Santiago, centravanti del Milan, ha parlato così di quanto è accaduto negli ultimi giorni di calciomercato, del mancato scambio con la Roma e delle comunicazioni che sono arrivate dal club rossonero.

Milan, Christian Gimenez si sfoga sulla situazione del figlio

Ecco le parole del padre di Santiago Gimenez su quello che è accaduto nelle ultimissime ore di calciomercato:"All’inizio abbiamo sentito dire molte cose. Poi venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare (Lecce-Milan, ndr), ci sono state le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente succedendo in merito a questa situazione. Era titolare, ma volevano venderlo. La verità è che era tutto molto confuso".

Il padre del centravanti rossonero ha poi proseguito: "È molto raro che un direttore sportivo faccia quelle dichiarazioni. L'agente di Santi è sempre stata in contatto il club. Il club ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione. Ci sono stati rumors, ma la realtà è che Gimenez è un giocatore del Milan, ha un contratto, e lunedì mattina tutte le parti si sono incontrate e hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Hanno insistito per quello scambio, ma non è mai stato confermato”.

Santiago Gimenez in azione durante la sfida contro l'Hellas Verona. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Christian Gimenez ha poi concluso: "Io so che Santi è in un club che ama e in cui vuole stare, e anche se se ne dovesse andare, la sua vita non è finita. La verità è che è molto felice al Milan".

