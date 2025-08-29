Lecce-Milan e la partita di Camarda tra passato, presente e futuro

analisi dell'attaccante in vista della partita di Serie A. Racconto del suo passato, pronostico della stagione in corso e possibili scenari sul suo futuro

Giorgio Abbratozzato 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 09:02)

Francesco Camarda è uno dei talenti più promettenti del panorama italiano ma la gestione del Milan in questo periodo è stata tutt'altro che perfetta. Analizziamo la situazione passata e le prospettive future in vista della partita tra il Milan e la squadra in cui gioca ora Camarda: il Lecce.

Il passato di Camarda al Milan — Francesco Camarda, entrato nel settore giovanile del Milan nel 2015, si è distinto fin da subito per la sua prolificità sotto porta, giocando anche con squadre di categorie superiori. Nella stagione 2023-2024 con la Primavera rossonera ha segnato 7 gol in campionato, 3 in Coppa Italia e 3 in Youth League, diventando il più giovane italiano a realizzare una doppietta nella competizione europea. Esordisce in Serie A il 25 novembre 2023 e nella stagione successiva debutta in Serie C con la squadra Milan Futuro, segnando 2 gol in Coppa Italia Serie C e 1 in campionato.

Il giovane attaccante del Milan ha segnato centinaia di gol nelle giovanili dei rossonere infrangendo ogni record. A differenza del 2023, il Milan lo scorso anno non gli ha mai dato una reale possibilità in prima squadra, convocandolo solo saltuariamente in caso di necessità. Le seconde linee nel suo ruolo sono state Jovic e Abraham durante la stagione. Nonostante ciò ha giocato molte partite con il Milan Futuro ma anche con la Primavera, dimostrando un grande talento. Da sempre con il fiuto del gol ha segnato numerose reti, nonostante quasi ogni settimana abbia dovuto giocare con compagni diversi e in competizioni differenti.

Il presente a Lecce dopo la decisione dei rossoneri — In estate il Milan ha preso una decisione: non puntare su Camarda nella stagione 2025/2026. La punta titolare sarà Santiago Gimenez e a giocarsi il posto con lui ci sarà il neo acquisto Conrad Harder. Harder è un attaccante classe 2005, con 3 anni in più di Camarda e lo scorso anno ha giocato come riserva di Gyökeres. L'attaccante danese ha più esperienza dell'italiano ma ha 20 anni e deve ancora effettuare uno step in più per arrivare al vertice delle gerarchie in Europa.

Arriverà in prestito con diritto di riscatto a circa 25 milioni. Forse, invece di spendere per lui un tesoretto importante, si sarebbe potuto puntare sul giovane attaccante in rosa per offrirgli lo stesso ruolo, quello di seconda o terza punta. L'investimento sarebbe potuto così essere rivolto al reparto difensivo, che mostra lacune evidenti sin dall'ultimo anno di Pioli. In questa stagione Camarda giocherà nel Lecce di Di Francesco, una realtà ben diversa da quella rossonero, con obiettivi stagionali più ridimensionati. Se riuscirà a segnare due terzi dei goal segnati da Krstović e a diventare un punto di riferimento nell'arco della stagione, allora sarà stata una scelta vincente.

Il futuro ancora incerto — Il prestito in Salento gli permetterà di accumulare minuti in Serie A e mettersi in mostra ma la prossima stagione sarà importante per capire il suo percorso. Il Milan avrà due opzioni: o reintegrarlo in prima squadra, o confermare un nuovo prestito a una squadra di medio-alta classifica per garantirgli continuità e sviluppo.

Per prevedere il futuro di Camarda ci sono troppe variabili in gioco ma una cosa è certa: a Francesco Camarda sarà data un'opportunità in prima squadra. Se non l'anno prossimo quello dopo ma è una cosa che deve succedere. Una vendita del suo cartellino sarebbe sicuramente poco apprezzata dai tifosi che aspettano un suo inserimento in rosa.