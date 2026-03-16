Dalla paura più spaventosa alla felicità più grande. Lameck Banda, dopo aver accusato un malore in campo durante Napoli-Lecce, è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli ed è riuscito a tornare a casa in tempo per la nascita di sua figlia

Francesco Intorre 16 marzo - 16:09

Dalla paura più spaventosa alla più grande delle felicità. Sono state queste le ultime 24 ore di Lameck Banda. Durante Napoli-Lecce è successo un vero episodio da pelle d'oca. Intorno all'ottantesimo minuto, il giocatore del Lecce si è improvvisamente accasciato a terra tenendo le mani sul petto. Per fortuna Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha visto subito la scena davanti ai suoi occhi ed ha avvertito immediatamente l'arbitro e lo staff medico del Lecce.

Il giocatore dei giallorossi è stato trasportato subito al Cardarelli e per fortuna è stato dimesso il giorno dopo. Giusto in tempo per tornare a casa ed assistere al parto della sua compagna, che ha portato alla nascita della sua figlia, Rumi Ezlyn. Si tratta di una storia fantastica, raccontata proprio dal club salentino, che ha messo un post sui propri canali social, mandando un grande abbraccio alla coppia.

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La prontezza di Conte e la dedica speciale — Nella più grande delle sfortune, si è aggiunta un pizzico di fortuna. Antonio Conte si trovava proprio in quella direzione per dare indicazioni per un calcio di punizione, quando ha visto Banda crollare a terra per un malore. Intervenuto nel post-partita, il tecnico del Napoli ha detto: "Certe cose le abbiamo vissute in passato", aggiungendo anche una bellissima dedica per il calciatore del Lecce: "Sta aspettando anche un bambino, auguri a lui e alla famiglia".

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Le parole di Di Francesco: solo un forte trauma e non un vero e proprio malore per Banda — Ad aggiungere un dettaglio fondamentale è stato proprio l'allenatore del club pugliese, che ha ammesso nel post partita che si era trattato di un forte trauma da impatto in un contrasto e non di un temuto problema cardiaco. "Banda ha preso una botta al petto. Fortuna che il colpo era a destra, non dalla parte del cuore", ha detto Eusebio Di Francesco, ringraziando anche il suo staff medico successivamente. Adesso la storia si può concludere con un lieto fine. Lameck Banda è a casa e si sta godendo la sua piccola in tranquillità.

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