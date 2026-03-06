Il Napoli trova il successo al Maradona, imponendosi per 2-1 contro il Torino nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Agli azzurri bastano le reti di Alisson Santos ed Elmas, che coronano un'ottima prestazione di fronte al proprio pubblico. Al termine della gara, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita.
Le parole
Napoli, Conte: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario, sul recupero di McTominay e Vergara…”
Napoli, le parole di Antonio Conte in conferenza stampa—
SULLA PARTITA - "Non era scontato vincere la Supercoppa quest'anno e rimanere sempre in quelle posizioni di classifica. Abbiamo cercato di competere su più fronti nonostante quello che ci è capitato. Lobotka non ha giocato, ha giocato Gilmour e ha fatto una partita straordinaria. Elmas cresce di partita in partita. Inserire qualche giocatore che ci mancava da mesi ci dà un po' di serenità, ma il gruppo ha fatto e sta facendo secondo me qualcosa di straordinario. Siamo cresciuti tanto anche con le seconde linee e questo è un aspetto positivo anche per il prossimo anno. Sono molto soddisfatto di quello che vedo. Dispiace prendere sempre un gol stupido, però sono contento lo stesso".
COSA LO RENDE FELICE - "Quello che mi rende felice è quello che dimostriamo in campo. Oggi abbiamo fatto anche a livello qualitativo un'ottima partita, nonostante mancasse anche Lobotka. Elmas non è un centrocampista centrale, ho inventato questo ruolo perché lui è un ragazzo intelligente e si sa adattare. Tra un po' rientreranno anche altri infortunati e questo aumenterà le possibilità di scelta".
SU McTOMINAY E VERGARA - "McTominay ha aumentato il lavoro. Sta convivendo con questa infiammazione tendinea e sembra sulla strada del recupero. Vergara sinceramente non lo so, ha sentito un fastidio sotto al piede. Secondo me c'è da fare un grande studio su tutte le casistiche che ci sono capitate (ride, ndr)"
