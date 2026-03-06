Napoli, le parole di Antonio Conte in conferenza stampa

SULLA PARTITA - "Non era scontato vincere la Supercoppa quest'anno e rimanere sempre in quelle posizioni di classifica. Abbiamo cercato di competere su più fronti nonostante quello che ci è capitato. Lobotka non ha giocato, ha giocato Gilmour e ha fatto una partita straordinaria. Elmas cresce di partita in partita. Inserire qualche giocatore che ci mancava da mesi ci dà un po' di serenità, ma il gruppo ha fatto e sta facendo secondo me qualcosa di straordinario. Siamo cresciuti tanto anche con le seconde linee e questo è un aspetto positivo anche per il prossimo anno. Sono molto soddisfatto di quello che vedo. Dispiace prendere sempre un gol stupido, però sono contento lo stesso".