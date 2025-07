Dalla marcia al calcio: Alex Schwazer è il nuovo consulente del Sudtirol

Nuova avventura nel mondo del calcio per Alex Schwazer, che entrerà a far parte dello staff tecnico del Sudtirol in vista della prossima stagione

Federico Grimaldi 17 luglio - 17:00

Si sposta di poco, ma sempre lì sarà. Alex Schwazer, nato a Vipiteno in Trentino Alto Adige, si sposterà di qualche km da casa sua per approdare la Sudtirol. Per lui inizia una nuova avventura, ma non più nella marcia, bensì nel calcio: sarà il nuovo consulente della squadra altoatesina.

Una nuova esperienza, un nuovo mondo per lui. Dopo i tanti anni di battaglia, dopo lo spiacevole episodio del doping, sarà per lui una nuova rivincita: un'opportunità per rimettersi in gioco e fornire le proprie conoscenze per aiutare i giocatori a crescere, sia sportivamente, ma soprattutto atleticamente.

Sudtirol, la conferma del ds Paolo Bravo: "Abbiamo scelto Alex Schwazer per la sua umiltà e passione" — Il Sudtirol è pronto a compiere il grande salto. Dopo gli ultimi anni in B, con annesso playoff, il club vuole emergere e diventare una realtà sempre più viva. L'obbiettivo? La Serie A. E per raggiungerla sono pronti a tutto: anche avvalersi di grandi campioni che, fino ad oggi, non hanno avuto nulla a che fare col calcio. Ed è proprio il caso di Alex Schwazer, che fino a poco tempo fa si allenava per permettersi un'ultima opportunità per riprendersi quell'oro che gli è stato tolto per via dell'accusa di doping.

La sua voglia e la sua passione per questa nuova esperienza hanno inciso nella decisione del Sudtirol, e la conferma arriva anche dal ds della squadra, Paolo Bravo: "Sono anni che conosciamo Alex. Abita e vive a Vipiteno, dove veniamo sempre in ritiro. Di lui ci ha stupito soprattutto l'umiltà e la passione con cui si è mostrato. Siamo convinti della scelta e non vediamo l'ora di cominciare".

Parole al miele per un atleta, ma soprattutto un uomo, che ha vissuto momenti terribili. Dopo il buio, però, c'è sempre la luce e l'ex campione olimpico è pronto ad analizzare i dati tecnici dei giocatori, in modo da poter fornire un quadro più approfondito e dettagliato sui progressi e le prestazioni della squadra. Il Sudtirol ha fatto la sua scelta e, insieme ad Alex, l'obbiettivo è chiaro: la Serie A. La parola ora passa al campo.