Le quote vertono decisamente dalla parte dei padroni di casa, vuoi per i 16 punti di differenza in classifica, vuoi per la disparità di ambizioni dei due club della Lombardia. Ma attenzione sempre al 'fattore derby': i tifosi del Mantova riempiranno il settore ospiti dello Zini per sostenere i ragazzi di Possanzini dall'inizio alla fine. La Cremo, dal canto suo, non può sbagliare. Le inseguitrici al quarto posto non mancano con una Juve Stabia in forte crescita. Il pronostico di Derbyderbyderby.it dunque è un pareggio (1-1), ma attenzione ai minuti di recupero della sfida. Non sarebbe la prima volta che la banda di Stroppa riesce ad accaparrarsi i tre punti nell'extra time.